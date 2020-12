Colombia | ¡Pilas! Ley seca y restricción total de movilidad, medidas en Bogotá para la final de Santafe vs América

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer a eso del medio día de este domingo 27 de noviembre, las medidas que se tomaron para la final entre Santafe y América.

“Desde hoy domingo al medio día, queda totalmente restringida la venta y el consumo de licor en Bogotá, hay ley seca en la ciudad hasta mañana a las 6:00 a.m. Eso quiere decir que en ningún sitio se podrá vender licor, ni siquiera a domicilio”, fue la primera medida que López informó.

La segunda medida tiene que ver con la movilidad, por lo cual López informó que este domingo a las 6:00 p.m. cerrará el servicio de Transmilenio y se invita a la ciudadanía a programar el regreso a casa con anticipación.

La tercera medida también tiene que ver con la movilidad y de acuerdo a la alcaldesa López, “a partir de la media noche de hoy hasta mañana a las 4:00 a.m. estará completamente restringida la movilidad, ni en transporte público mi en transporte privado”.

Asimismo, la alcaldesa López expresó que aunque es una fecha especial por ser una final, no se puede olvidar la pandemia y por eso invita a celebrar y a ver el partido en casa.

Vamos a celebrar en casa y en paz la final Santafe vs América con 3 medidas:

1. Ley seca desde hoy al medio día hasta mañana 6am

2. 6pm cerrará el servicio de @TransMilenio, programe el regreso a casa antes

3.Desde la media noche hasta las 4am mañana suspensión total de movilidad pic.twitter.com/d3Vl7bjtle — Claudia López (@ClaudiaLopez) December 27, 2020

Medidas de cuidado en la final de fútbol profesional colombiano: 1⃣A partir de este momento hasta mañana a las 6 AM habrá ley seca 2⃣A partir de las 6 PM se cierra @TransMilenio 3⃣A partir de la media noche y hasta las 4 AM de mañana habrá restricción total de movilidad pic.twitter.com/ypg1RPmmP2 — Claudia López (@ClaudiaLopez) December 27, 2020

Lea también: VIDEO: Entre aglomeraciones y pólvora, así recibieron los hinchas al América de Cali en Bogotá

TRANSMILENIO S.A. se permite informar pic.twitter.com/6dqCFUymZT — TransMilenio (@TransMilenio) December 27, 2020

The post ¡Pilas! Ley seca y restricción total de movilidad, medidas en Bogotá para la final de Santafe vs América first appeared on Minuto30.com.





Por: Minutos 30

Fecha de publicación: 2020-12-27 14:26:45

Fuente

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp