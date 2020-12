España | «Messi decidirá en base a sus sensaciones»

Gerard Piqué fue otro de los asistentes a la gala de los Globe Soccer Adwards 2020 que se celebró en Dubai. El central del FC Barcelona recibió un galardón especial a su trayectoria. Tras un discurso en el que hizo un extenso repaso a su carrera deportiva, se fijó una meta de cara a los próximos años y habló sobre el futuro de Leo Messi, considerando que «tomará una decisión en base a las sensaciones que tenga este año».

Pese a que el argentino decidió quedarse en el Barça el pasado verano, después de solicitar ejecutar su cláusula de liberación mediante un burofax, saber qué sucederá a final de temporada con su continuidad es aún una incógnita. El conjunto barcelonista mantiene la incertidumbre de saber qué pasará con su estrella una vez finalice el curso, coincidiendo además con el fin de su contrato.

Messi termina contrato el 30 de junio de 2021 y, a partir del 1 de enero, será libre para negociar su fichaje de cara al próximo curso con cualquier club a coste cero. Piqué se ha referido al futuro del capitán en el equipo, dejando claro las esperanzas que tienen tanto él como otros pesos pesados de la plantilla en que se quede.

«Creo que es una decisión que va a tomar en base a las sensaciones que tendrá durante el año», ha destacado el defensa culé. Piqué ha reconocido la importancia que tiene Messi para la plantilla y ha mostrado su deseo de que decida seguir, aunque es consciente de que puede terminar marchándose: «Sabemos lo importante que es como jugador y como persona. La mayoría de nosotros tenemos una buena relación con él, porque jugamos juntos durante muchos años. Esperamos que pueda quedarse, pero es una decisión que tiene que tomar».

Confía en ganar títulos

Piqué es una de las principales ausencias con las que cuenta en estos momentos Ronald Koeman. El que fuera internacional con España sufrió un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego por un periodo mínimo de tres meses, de los que ya se ha cumplido uno.

Aunque durante un largo periodo de tiempo no podrá ayudar a sus compañeros, sobre todo en partidos importantes de cara a la lucha por los títulos que hay en juego, confía en ganar alguno al final del curso. «Creo que estamos en un momento en el que necesitamos crecer y desarrollarnos como equipo. Soy optimista, muy optimista, y espero que podamos ganar uno de los títulos esta temporada», señaló.

En esta ocasión, volvió a encomendarse a la figura de Leo Messi como principal esperanza de cara a la consecución de los triunfos del equipo, aunque también destacó a otras estrellas con las que cuentan los azulgranas en la plantilla: «Tenemos a Messi, que es el mejor de la historia. Tenemos a Griezmann y Coutinho y seguiremos jugando y compitiendo hasta el final».

Respecto al tiempo que estará alejado de los terrenos de juego, Piqué dejó claro que espera estar lo antes posible. «Espero que mi recuperación de la lesión sea rápida y que regresaré dentro del próximo mes», apuntó el jugador del Barça.

Espera seguir jugando hasta los 36 mínimo

En los Globe Soccer Adwards, Piqué fue uno de los premiados. El Real Madrid fue reconocido como el mejor club del Siglo XXI, mientras que Cristiano Ronaldo, Iker Casillas o Robert Lewandowski subieron también al escenario a recoger un galardón. Piqué tuvo palabras para todos ellos, en un discurso en el que hizo un repaso a su carrera y fijó una fecha mínima para retirarse.

El central del Barcelona comenzó su discurso agradeciendo el premio y dejando claro que espera seguir jugando, como poco, hasta los 36 años: «Ha sido una larga carrera y espero seguir jugando dos, tres o cuatro años más».

«Puedo ver a Iker, con el que he tenido la oportunidad de compartir vestuario en la selección española y ganar juntos una Eurocopa y un Mundial. También pude compartir vestuario con Cristiano en Manchester. Fueron mis primeros pasos y tuvimos un gran tiempo juntos ganando títulos. Con Lewandowski no he podido compartir vestuario, pero le he ganado, me ha ganado y es parte del juego», destacó acerca del resto de invitados a la gala.