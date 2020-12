España «Mi padre es el mejor piloto que ha habido en la Fórmula 1»

Cuenta atrás para que Mick Schumacher debute en la Fórmula 1 a los mandos de un Haas. El hijo del Káiser habló sobre las comparaciones con su padre, que continúa luchando por recuperarse de las graves lesiones que le produjo su accidente de esquí en 2013.

«Creo que está bien. No me molesta para nada cuando recibo preguntas y me comparan con él», dijo Mick Schumacher en declaraciones al diario alemán Bild. Para el joven piloto, su padre Michael ha sido el más grande de la historia de la Fórmula 1: «Tengo que seguir mi propio camino, pero mi padre es para mí lo mejor que ha existido en este deporte, por lo que no tengo porque distanciarme de él».

Quedan menos de tres meses para la primera carrera de la nueva temporada de la Fórmula 1, que se convertirá en el debut de Mick Schumacher en la categoría reina del automovilismo: «Será un momento muy especial, creo que será muy emotivo. Estoy deseando afrontar la carrera y trabajar con el equipo», dijo el hijo del Káiser, que compartirá escudería con el polémico piloto ruso Nikita Mazepin.

Según Jean Todt, su padre sigue su trayectoria

Jean Todt, actual presidente de la FIA y gran amigo de Michael Schumacher, se ha convertido en la persona que más y mejor informa sobre el estado de salud del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Hace algunos meses, Todt habló sobre cómo sigue el Káiser la carrera de su hijo: «Por supuesto que lo está siguiendo. Es un piloto joven y talentoso. Tiene un gran nombre, pero necesitará tiempo. Es pronto para compararlo con su padre y saber si podrá competir con Hamilton y Verstappen, todavía no lo sabemos».

Sin embargo, no dio demasiados datos acerca del estado de salud de Michael: «Sabes que esta es una pregunta sobre la que voy a ser extremadamente reservado. Mi respuesta es siempre la misma: está luchando y lo único que podemos hacer es desearle a él y a su familia que las cosas mejoren. Está muy bien rodeado. Y está en un lugar donde está lo suficientemente cómodo».