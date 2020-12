México | Lo más escuchado de 2020 en Spotify a nivel mundial

Lo más escuchado en el mundo en 2020 Sin duda, la música en español está más de moda que nunca en todo el mundo. De hecho, la plataforma de streaming ha cerrado 2020 con un hito en su historia: por primera vez un artista de habla hispana se coloca en el primer puesto como el más escuchado del año a nivel mundial, Bad Bunny. Baby, ya yo me enteré… @sanbenito es el Artista más escuchado del año. Con +8.3MM de reproducciones en el mundo. #BadBunny2020 — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) November 30, 2020

A nivel mundial, el artista puertoriqueño ocupa el trono y acumula ya más de 8 mil 300 millones de escuchas en Spotify este año, liderando el ranking gracias a sus 3 álbumes presentados este año.

De esta manera Bad Bunny, quien en 2019 se ubicaba en el quinto lugar del ranking, ha subido sus reproducciones a números estratosféricos y consigue “explotar” el poder del reggaetón en todo el mundo. Pues bien, así se encuentra posicionado el ranking en general con los artistas más escuchados del año:

1. Bad Bunny



2. Drake



3. J Balvin



4. Juice WRLD



5. The Weeknd

Si hablamos del top 5 de artistas femeninas, nada sorprende encontrarnos a Billie Eilish en la cabeza. Con tan solo 18 años se ha convertido en la artista femenina más escuchada en 2020, revalidando su título por segundo año consecutivo, y su álbum «When we all fall asleep where do we go» también ha conseguido posicionarse entre los álbumes más escuchados del año.

Le siguen Taylor Swift, quien lanzó en julio «Folklore» y se ha convertido en el segundo álbum más reproducido de una artista femenina. Ariana Grande, quien lanzó ‘Positions’ en octubre, ocupa el tercer lugar; Dua Lipa en cuarto, y Halsey en quinto lugar.

Por último, en el ranking de canciones más escuchadas de 2020 a nivel global, la más reproducida es “Blinding Lights”, de The Weeknd, que acumula más de 1.500 millones de escuchas. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran “Dance Monkey”, de Tones And I, y “The Box”, de Roddy Ricch. La cuarta canción más escuchada del año es “Roses – Imanbek Remix”, de SAINt JHN e Imanbek, seguida de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa.

En cuanto a la parte publicitaria, también es importante destacar que la asociación de Bad Bunny con marcas de talla mundial como Crocs y McDonald’s, trajo consigo mayor revuelo en todas las redes sociales y plataformas, así que no nos extrañaría que en 2021 veamos más colaboraciones entre empresas y artistas de esta talla.