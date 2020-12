¡15 muertes hoy y más de 245 mil recuperados! Cifras de COVID en Antioquia

Minuto30.com .- El informe indica que, a la fecha, hay 6.078 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 245.279. El total de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 256.597

De acuerdo con el informe, las 245.279 personas recuperadas en el departamento están distribuidas así: Medellín (138.211), Bello (20.953), Itagüí (13.470), Envigado (12.048), Rionegro (7.393), Caldas (4.961), Sabaneta (4.713), Apartadó (3.940), Copacabana (3.528), La Estrella (2.909), La Ceja (1.977), Girardota (1.740), Marinilla (1.661), Turbo (1.342), Guarne (1.342), Carepa (1.318), Carmen de Viboral (1.293), Barbosa (1.034), Santa Rosa de Osos (881), Chigorodó (880), Hidroituango (871), Puerto Berrío (853), Caucasia (807), Segovia (799), Yarumal (655), El Santuario (637), Santa fe de Antioquia (632), Donmatías (625), Buriticá (622), El Bagre (586), El Retiro (582), Urrao (498), La Unión (477), Amagá (413), Remedios (403), Necoclí (340), Andes (339), Ciudad Bolívar (335), Tarazá (283), Dabeiba (277), Sonsón (263), Entrerríos (247), Yondó (233), San Pedro de los Milagros (230), Sopetrán (229), San Vicente (227), Arboletes (224), Puerto Triunfo (222), Puerto Nare (221), Santa Bárbara (218), Ituango (193), Jardín (190), Salgar (184), Yolombó (172), San Pedro de Urabá (169), El Peñol (166), Peque (166), Zaragoza (162), San Roque (156), Giraldo (155), San Jerónimo (154), Cáceres (153), Fredonia (146), Nechí (143), Mutatá (142), La Pintada (135), Cocorná (134), Amalfi (132), Vegachí (126), Guatapé (121), Cisneros (115), Abejorral (114), San Luis (112), Cañasgordas (111), Anorí (109), San Carlos (103), Venecia (101), Támesis (100), Uramita (100), Santo Domingo (98), Valdivia (89), Murindó (86), Hispania (84), Briceño (83), Vigía del Fuerte (81), Maceo (80), Betania (80), Jericó (77), Heliconia (74), San Andrés de Cuerquia (73), Caicedo (67), Titiribí (64), Liborina (64), Tarso (60), San Rafael (60), Betulia (60), San Juan de Urabá (58), Ebéjico (56), Frontino (53), Concordia (52), Anzá (48), Toledo (46), Montebello (40), Gómez Plata (39), Argelia (38), Angostura (38), Angelópolis (37), Concepción (36), San Francisco (36), Carolina del Príncipe (35), Sabanalarga (33), Granada (33), Nariño (30), Campamento (30), Armenia (29), Caracolí (29), San José de la Montaña (28), Pueblorrico (25), Abriaquí (23), Alejandría (23), Olaya (21), Valparaíso (20), Guadalupe (20), Belmira (19), Yalí (15) y Caramanta (3).

También se reportan 15 fallecidos este 28 de diciembre. En Medellín hay (6) de ellos. Bello (2), Ciudad Bolívar (1), Itagüí (1), Jardín (1), La Ceja (1), Rionegro (1), Sonsón (1) y Turbo (1). Así la cifra total de fallecidos por COVID-19 en Antioquia asciende a 4.698.

Este reporte señala también que Antioquia ha procesado en total 1.170.688 muestras. De estas últimas, 897.082 han resultado negativas.

