752 casos nuevos de COVID en Antioquia: Así están distribuidos

Minuto30.com .- Para este 28 de diciembre el reporte entregado por el Ministerio de Salud indica que Antioquia tiene 752 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia epidemiológica correspondiente.

Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 256.597. De ellos 131.587 son mujeres y 125.010 son hombres.

Los nuevos casos están distribuidos así: Medellín hay (361), Bello (62), Itagüí (43), Envigado (43), Rionegro (35), El Retiro (17), Caldas (16), Andes (16), Carmen de Viboral (14), Sabaneta (14), La Ceja (14), Santo Domingo (11), Betulia (8), La Estrella (8), Girardota (7), Marinilla (7), Guarne (7), Apartadó (6), Copacabana (6), El Santuario (5), Puerto Triunfo (5), Donmatías (5), La Unión (4), Urrao (3), Caucasia (3), San Pedro de los Milagros (3), Carepa (3), Abejorral (3), San Luis (2), El Peñol (2), Mutatá (2), Olaya (2), Jardín (2), Puerto Berrío (1), Yarumal (1), Turbo (1), Ciudad Bolívar (1), Giraldo (1), San Andrés de Cuerquia (1), Támesis (1), Caicedo (1), Chigorodó (1), Hispania (1), Yondó (1), San Roque (1) y San Vicente (1).

De los activos, en Medellín hay 3.129 casos y los 2.949 restantes están distribuidos así en los siguientes municipios: Bello (483), Envigado (391), Rionegro (385), Itagüí (302), Caldas (119), La Ceja (119), Sabaneta (116), La Estrella (82), Marinilla (72), El Retiro (69), Carmen de Viboral (62), Guarne (61), Copacabana (60), Apartadó (56), La Unión (50), Santo Domingo (46), Girardota (41), Andes (37), Donmatías (30), Yarumal (23), Nariño (22), Santa Rosa de Osos (19), San Vicente (15), Segovia (13), Betania (13), Santa fe de Antioquia (12), Urrao (12), Sonsón (11), El Santuario (11), San Luis (11), Barbosa (10), Jardín (10), Betulia (9), Carepa (8), Turbo (7), Ciudad Bolívar (7), Puerto Berrío (7), Caucasia (7), San Jerónimo (7), Mutatá (7), Remedios (6), Puerto Triunfo (6), Buriticá (6), El Peñol (6), Amagá (6), Amalfi (5), Abejorral (5), Chigorodó (5), San Pedro de los Milagros (5), Sopetrán (4), Santa Bárbara (4), Yondó (3), Olaya (3), Hispania (3), San Andrés de Cuerquia (3), Giraldo (3), Montebello (3), Támesis (3), San Pedro de Urabá (3), Fredonia (3), Guatapé (2), Venecia (2), Valparaíso (2), Frontino (2), Cisneros (2), San Roque (2), Valdivia (2), Caicedo (2), Vegachí (2), San Francisco (2), Peque (2), Concordia (2), Cañasgordas (2), Entrerríos (1), Cocorná (1), Necoclí (1), Granada (1), San José de la Montaña (1), Angelópolis (1), Belmira (1), Anzá (1), Ebéjico (1), Tarazá (1), Yalí (1), Tarso (1), Yolombó (1), San Rafael (1), Armenia (1) y Cáceres (1).

Igualmente, señala que hay (747) pacientes hospitalizados: (463) en Unidad de Cuidado Intensivo, UCI, y (284) en hospitalización general. En lo relacionado con los pacientes provenientes de otros departamentos hay (8) personas hospitalizadas. De Chocó (4) en hospitalización general y (1) en UCI, de Boyacá (1) en hospitalización general, de San Andrés Islas (1) en hospitalización general y de Quindío (1) en hospitalización general.

Respecto a las camas UCI en el departamento, entre las que están las destinadas para la atención de pacientes con COVID19 y pacientes con otras patologías, Antioquia cuenta en total con 1.250 camas.

De ellas hay, a la fecha, 973 ocupadas así: 347 con pacientes COVID, 133 sospechosos de COVID y 493 no COVID. Así las cosas, la ocupación de camas UCI en el departamento hoy es de 77.84%.

