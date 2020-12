Adriana Azzi: Horóscopo del 28 de diciembre de 2020

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 28 de diciembre de 2020 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Perdonar

Número de suerte: 011

Personas que llegan a tu casa. Compra de una ropa. Cargas que te dan intranquilidad. Personas desconocidas. Tendrás una importante protesta. Analizas algo que te ofrecen por cambios. Nuevos negocios. Te preocupas por familiares. Nuevas relaciones en lo sentimental. Celebraciones.

Trabajo: Pedirás un aumento de sueldo. Compromisos que debes cumplir ya que te conviene por tu estabilidad.

Salud: Rehabilitación que debes terminar

Amor: Te sientes atormentado por la familia. Debes utilizar un dinero en algo necesario. Solo dios pídele.

Parejas: Una persona que se acerca para decirte algo que debes tener cuidado. Debes tener paz espiritual.

Solteros: Te llaman para decirte algo den un embarazo. Te sientes presionado y no haces las cosas bien.

Mujer: Tendrás una conversación con personas donde debes bajar la guardia. Hijo que te da una alegría.

Hombre: Cambios en tu vida. Cuidado no discutas en un pasillo. Te alegras por algo grande en tu vida. Sale el sol para ti.

Consejo: Nadie debe alterar tu paz.

Tauro

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 622

Lo más importante en la vida es que tu familia no la puedes dejar a un lado. Hecho curioso con un ángel. . Compras para el hogar con la familia. Deja los miedos. Se claro en lo que haces. Recibes un reconocimiento. Conoces a una persona que compagina contigo. Salidas nocturnas.

Trabajo: Te asignan un vehículo donde trabajas que debes ser responsable. Sientes que una persona no es verdadera contigo.

Salud: Cuídate del estrés.

Amor: Se formaliza un compromiso. Salidas nocturnas y pasas buenos momentos. Le pedirás a un santo por algo que quieres.

Parejas: Cambios mudanzas. Nuevos inicios. Tendrás la intención de resolver los problemas.

Solteros: Consolidas una unión o pides la fecha para hacer una nueva reunión y tomar decisiones.

Mujer: En el reto que tienes pon más empeño, en lo que vas hacer. Aparece alguien especial en tu vida.

Hombre: Nuevas alternativas. Aventuras uniones. Cambio de rutina. Algo con documentos que debes hacer.

Consejo: Acuérdate que los demás te necesitan.

Géminis

Palabra clave: Animo

Número de suerte: 436

Nuevos amigos en tu entorno. Te vas de un lugar para bien. Alguien joven que te ofrece algo. Hecho curioso con un rosario. Cuidado con algo en una esquina. Salidas nocturnas de cuidado. Algo con sueño que se hace realidad. Debes luchar lo que te están ofreciendo. Nuevos caminos.

Trabajo: Nuevos resultados y logros. Uniones familiares. Algo con una revista donde trabajaras.

Salud: Nuevos tratamientos.

Amor: Tomas una decisión. Compras de material para el trabajo con buenos precios que no puedes perder.

Solteros: Inicias estudios. Debes revisar tu vista. Cuentas con una buena asesoría. Personas joven que llega a tu casa.

Parejas: Paseo en familia. Compra de vehículos. Has ejercicios para que te ayude a mejorar tu agilidad.

Mujer: Debes estar pendiente ya que te piden informen de algo que estás haciendo. Buenas nuevas en esta semana.

Hombre: Inicias cambios en tu entorno. Te llaman de un empleo o empresa extranjera. Firmas un documento.

Consejo: Céntrate ten fe y serás dueño de lo que quieres.

Cáncer

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte: 428

Algo que te llama la atención en tu casa. Cuidado con la infidelidad. Nuevas relaciones. Debes buscar la armonía en tu casa. Algo que te llega rápido. Cambios inesperado, No tomes decisiones sin pensarlo y hablar. Sales de un sitio molesto. Algo especial con una mujer que te da grandes alegrías.

Trabajo: Nuevos eventos sociales que te dan buenas nuevas en un negocio. Algo con unos alimentos o precios que cambian todo.

Salud: Cambio de tratamiento que te favorece.

Amor: Recibes apoyo para un negocio. Cambios inesperados en un viaje. No te enamores de quien no te pertenece y no podrá ser.

Parejas: Pendiente de las cosas importantes de tu vida no lo olvides. Busca la paz espiritual.

Solteros: Discusiones en sitio de trabajo. Debes cumplir con lo ofrecido. Salidas en grupo.

Mujer: Recibes un dinero. Cancelas una deuda pendiente. Necesitas comunicación con personas de tu entorno.

Hombre: Deja las dudas. Encuentras la felicidad en tu vida. La persona que está a tu lado cree mucho en ti.

Consejo: La sencillez es el imán de atraer más amigos.

Leo

Palabra clave: Hogar.

Número de suerte: 364

Nuevas peticiones mudanzas y cambios con alegrías. Un nuevo cambio en tus deseos de hacer tu casa. Estarás buscando a una persona que se fue de tu vida. Firma de documentos. Cuidado con dolores en las piernas. Debes escuchar tu voz interior son señales para que hagas algo. Busca ayuda.

Trabajo: Tendrás un poder para hacer cambios en tu vida en lo laboral y económico. Alegrías ya que te toman en cuenta en tu oficina.

Salud: Cuidado con infecciones que están latente.

Amor: Logros sales adelante con todo. Cambios en lo profesional. Cosas importantes en tu vida.

Parejas: Cuidado todo lo que brilla no es oro. Debes intentarlo todo ya que no digas no. Paseo con la familia.

Solteros: Negocios con dos personas pero debes decir lo que sientes y piensas. Acuérdate que recibes lo que siembras.

Mujer: Cada día verás lo diferente que es la persona que está a tu lado. Hazte un chequeo en todo tu cuerpo.

Hombre: Libérate de las ataduras. Debes concentrarte en lo que estás haciendo o quieres.

Consejo: Si no tienes nada que decir quédate callado (a).

Virgo

Palabra clave: Fortuna.

Número de suerte: 064

Debes ordenar y poner la balanza. Tendrás protección en tu vida. No te sientas solo (a) sal a la calle. Alguien del pasado muy especial que llega a tu vida. Nuevos encuentros. Cambios en esta semana inesperada. Algo negativo que se cae o se va de tu vida. Hazte limpiezas espirituales.

Trabajo: Alegrías y celebraciones por aniversario. Excelente momento para invertir. Nuevas experiencia en otro empleo.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Debes acomodar cosas en tu vida. Debes ayudar a una persona en lo espiritual. Debes ser muy inteligente.

Parejas: Recibes un reconocimiento en tu familia. Alegrías y celebraciones por familiar que triunfa.

Solteros: Firmas y acuerdos productivos. Llamadas con alegrías. Inicias una rutina de ejercicios.

Mujer: Compras de muebles nuevos. Amigos que te buscan. Compra y venta de vehículos. Nuevos negocios.

Hombre: Transacciones con empresas nacionales o extranjeras que te activan la economía.

Consejo: Has decretos positivos.

Libra

Palabra clave: Aprendizaje

Número de suerte: 091

Nuevas energías en lo que quieres. Cambios y fuerzas en tu vida. Hecho curioso con un animal. Estarás programando en tu vida. Hija que te da alegrías. Nuevas proyecciones. Alegrías y celebraciones. Gastas un dinero que debes tener cuidado con quien. Estarás en una fiesta importante.

Trabajo: Reinicias un negocio económico. Conoces a una persona en tu sitio de trabajo donde tendrás una relación.

Salud: Cuídate e enfermedades contagiosas.

Amor: Resuelves un problema sentimental sales de viaje de ida y vuelta. Gastos inesperados.

Parejas: Te sientes bien ya que te apoyan en algo que quieres hacer. Recibes un dinero de una herencia.

Solteros: La distancia aleja todo. No dejes a un lado atender al amor de tu vida de este momento.

Mujer: Cambios inesperados. Lo bueno se hace esperar. Verás hacer algo y te quedas callada.

Hombre: Analiza bien con quién andas. No hables de más de los enemigos ya que te vigilan. Baño espiritual que necesitas por limpiezas.

Consejo: Ríe, la risa te ayudará.

Escorpio

Palabra clave: Milagro.

Número de suerte: 015

Te harás un chequeo médico por algo que te preocupa. Te favorece una reunión pero será algo sorprendente. Harás un negocio positivo. Llega algo nuevo para ti. Viajes. Alegrías y celebraciones con tu familia. Te cancelan un dinero. Te llaman del exterior. Una persona te da una gran noticia.

Trabajo: Algo con traslado de personas importante del gobierno o artistas que debes estar pendiente. Cambios en la rutina laboral.

Salud: Dolores en una mano.

Amor: Algo con un salida nocturna que no sabes si ir. Personas del pasado que te buscan o te llaman.

Parejas: Compras algo para la cocina por problemas de botes de agua. El amor de tu pareja será tu apoyo.

Solteros: Hecho curioso en un ascensor. Debes asistir al médico con un familiar para ayudar.

Mujer: inicias estudios detenidos. Algo con un seguro que debes estar pendiente. Éxito con seguridad en estudios.

Hombre: Debes cumplir con lo que prometes y más si son niños. Confía más en ti mismo. Revisa los riñones.

Consejo: La magia más poderosa está dentro de tu corazón.

Sagitario

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte: 021

Recibes una bendición espiritual que llega a tu vida. Debes aprovechar al máximo lo que tienes y haces. Tendrás calma y tranquilidad en lo económico. Recibes un crédito. Cancelas algo que te preocupaba. Superas un problema familiar. Cambio de vivienda o compra de otra.

Trabajo: Sientes que estás creciendo donde estás trabajando. Serás una semana de avance. Alegrías por mensaje.

Salud: Buena.

Amor: Tendrás que tomar una decisión con quien estas o con la persona que te busca. Asistes a una unión de pareja.

Parejas: No dejes ´para mañana en lo que debes hacer. Busca la paz y la calma. Descubres que alguien te está mintiendo.

Solteros: Visitas inesperada por una persona que te da apoyo. Debes aclarar tus sentimientos aclara las cosas.

Mujer: Cuidado debes ver lo que te han anunciado. Visitas un sitio con mucho verde y donde el sol brilla para ti.

Hombre: Le pedirás a una virgen o echo curioso con ella. Compras de vehículo.

Consejo: No hay verdades a medias.

Capricornio

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 007

No te agotes en algo que no será. Sales adelante con un problema que te tenía angustiado (a) y tendrás una gran sonrisa. Firmas importante que no se hacen. Conversación con tu pareja y se toman decisiones. Para el próximo mes se fija una fecha. Armonía en tu entorno. Vences obstáculos.

Trabajo: Todo lo detenido se pone en movimiento y será una semana de éxito en lo laboral y económico.

Salud: Indigestión.

Amor: Te regalan unas flores. Éxitos con una reunión que asistes. Se activa la prosperidad.

Parejas: Cambios en tu vida te vas de un sitio o alguien se va de tu lado. Estarás lleno de paz y alegrías.

Solteros: Alguien llega a tu casa y te da recomendaciones. Cuídate de personas cercanas.

Mujer: Inicias un trabajo o algo con una universidad. Algo con una corona donde tendrás alegrías y celebraciones.

Hombre: Se activan los cambios en tu vida. Algo con un símbolo que llega a tus manos. Viajes por paseo.

Consejo: Esfuérzate para mejorar.

Acuario

Palabra clave: Sonrisa

Número de suerte: 824

Debes soltar las cargas. Estarás haciendo muchas cosas. Un proyecto que se hace realidad. Reunión, eventos. Busca la prosperidad a tu lado. Debes conectarte con la parte espiritual. Debes hacerte una limpieza espiritual. No te sientas tan estresado todo marcha bien. Has ejercicios de respiración.

Trabajo: Se concreta un negocio o cierras algo que estaba pendiente. Defenderás a un compañero de trabajo.

Salud: Hacer ejercicios y dieta.

Amor: Cambios y transformaciones en esta semana con los familiares con quien vives. Llegan cosas buenas a tu vida.

Parejas: Algo con herencia o dinero que estás pendiente por lo que te llaman. Inicias una rutina de ejercicios.

Solteros: Problemas con documentos por viaje. Se activa la vida amorosa. Alegrías.

Mujer: Algo con ruptura que se aclara. Amiga que te busca, que debes escuchar por solidaridad.

Hombre: Nadie es dueño de nadie. cuidado aclara las cosas hay que respetar los espacio de cada persona.

Consejo: Desarrolla lo más hermoso de la vida que es amar.

Piscis

Palabra clave: Tiempo

Número de suerte: 752

No trabajes de más. Cuídate de energías negativas. Debes tomar un descanso y visitar un sitio de playa pero donde no haya tantas personas. Solucionas un problema laboral pero que tú no tienes nada que ver. Algo con documentos que se soluciona. Herencia en tus manos.

Trabajo: Debes cancelar las deudas pendiente donde trabajas. Te ofrecen una nueva oportunidad en tu sitio de trabajo.

Salud: Cansancio.

Amor: Cuidado con chismes o comentarios de alguien querido. Alguien que fue buena persona contigo se va.

Parejas: Recuerda siempre que todo lo malo pasa y luego llega la calma y veras las equivocaciones.

Solteros: Recibes ayuda de personas inesperadas o que no tienes confianza. Sentirás que alguien muy querido lo ves alejado de ti.

Mujer: Pídele a tus guías espirituales que te iluminen y te den luz, claridad en lo que quieres hacer.

Hombre: Alguien que te hace una invitación a cenar a sitio con luz tenue. Nuevas motivaciones en lo laboral.

Consejo: No dejes que pase el tiempo, para ser feliz.

