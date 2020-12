Anzoátegui | Dan de alta médica a prospecto beisbolista tras nueve días en UCI

El Tigre- Las horas de angustia e incertidumbre por el peligro que corrió su vida se terminaron para el prospecto de béisbol, Ezeel David Espinoza Arias, de 15 años de edad, a las 5:00 pm de este lunes, 28 de diciembre, cuando fue dado de alta médica tras permanecer nueve días recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en una clínica privada en El Tigre, en el Sur de Anzoátegui.

Lleno de alegría y agradecido por la atención recibida por parte del personal médico, enfermería y de salud en general, el joven salió junto con sus padres y hermana para dirigirse a su hogar ubicado en el municipio Guanipa.

Espinoza es uno de los tres adolescentes que el pasado 17 de diciembre recibieron una dosis de un desparasitante de uso veterinario, específicamente para caballos, que le suministró el preparador físico de la academia de béisbol Tiger Sport Talents, en donde el muchacho estaba internado desde el 9 de noviembre como parte de su preparación para ir a un chequeo en Colombia.

Así lo aseguraron a El Pitazo sus padres, Ezeel Espinoza y Diana Arias, la tarde del domingo 27, cuando concedieron una entrevista en la parte externa del centro de salud para explicar lo sucedido a su hijo menor, que desde los cuatro años de edad práctica béisbol.

Espinoza recalcó que el desparasitante se lo dieron a su hijo sin su consentimiento y que en las entrevistas previas que tuvo con el dueño de la academia y con el personal nunca le dijeron que suministraban esa clase de medicamentos «porque ni siquiera lo hubiese permitido».

El padre de Ezeel destacó que incluso una de las razones que lo motivó a permitir la estancia de su hijo en la referida academia fue la presencia de un médico y un consultorio. «Todo estaba bien: las instalaciones, la comida, el personal, incluso nosotros íbamos visitar a Ezeel los fines de semana y lo notábamos contento», dijo.

Los padres del prospecto de béisbol solo quieren que los responsables rindan cuentas.



El padre del prospecto de béisbol desconoce la razón por la que le dieron ese desparasitante a su hijo y a los otros dos adolescentes, entre ellos, el propio hijo del entrenador; lo que sí sabe es que solo se los suministraron a ellos porque son los que en enero tenían que viajar a un chequeo en Medellín, en Colombia, porque es el año elegible para firmar con Grandes Ligas.

Justicia

Los padres de Ezeel Espinoza, al ver a su hijo en recuperación, solo quieren que se haga justicia ya que la vida de su muchacho estuvo en peligro. Rechazaron la actitud de los representantes de la empresa, a quienes califican de irresponsables por dejar a su hijo tirado en una cama pese a que estaba mal.

«Me llamaron a las 2:00 pm para decirme que fuera a buscar a mi hijo porque tenía vómitos y diarrea. Mi esposa y yo, pensando que se trataba de que algo le había caído mal, decidimos pasar por una farmacia primero pero a los minutos me llaman y me dicen que me apurara que Ezeel estaba desmayado», contó el padre de Ezeel.

El padre del adolescente asegura que en la academia hay una ambulancia y carros pero no fueron capaces de llevarlo al hospital. Incluso relató que el desparasitante se lo dieron a las 9:00 am, luego los llevaron a entrenar y en horas del mediodía comenzaron a sentirse mal.

El señor Espinoza afirma que desde el momento en que la condición de su hijo se agravó el dueño de la academia, Amin Salomón Marcano, evadió la responsabilidad moral y económica con el muchacho, que por permanecer tantos días en UCI los gastos sumaron casi 30.000 dólares.

«La mano de Dios actuó en todo momento y por eso mi hijo está vivo, ahora a mí no me importa si tengo que vender la casa y el carro para pagar la clínica, lo importante es que mi hijo está vivo», dijo el padre del muchacho.

Agradeció el apoyo de la comunidad, vecinos y de todo el personal de la clínica por la atención brindada a su hijo. También hizo extensivo ese agradecimiento al personal del hospital de El Tigre, donde llevaron primero a su hijo.

Resaltó que recibió llamadas de apoyo de la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol), Aracelis León, y del viceministerio del Instituto Nacional de Deporte (IND), a quien le pidió apoyo para que el caso no quede impune y se haga justicia.

Actualmente, a través de la cuenta de Instagram @todosconezeeldavid_2021 su familia promueve una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y poder costear los gastos generados en la clínica.

Marinelid MarcanoOriente

