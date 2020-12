Colombia | Iba muy ‘campante’ por las calles de Medellín teniendo orden de captura por tentativa de homicidio, pero lo cogieron

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer en las últimas horas que capturaron a un hombre que tenía antecedentes judiciales.

De acuerdo a las autoridades, el hombre fue capturado por policías del CAI La María cuando al ser abordado y solicitados sus antecedentes presenta orden de captura vigente por tentativa de homicidio.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso.

#Medellín Capturado por #MiPolicíaDelCuadrante del CAI La María, al ser abordado y solicitados sus antecedentes presenta orden de captura vigente por tentativa de homicidio. #SomosUnoSomosTodos pic.twitter.com/2pfPehZTpW — BG. Eliecer Camacho Jiménez. (@PoliciaMedellin) December 28, 2020

The post Iba muy ‘campante’ por las calles de Medellín teniendo orden de captura por tentativa de homicidio, pero lo cogieron first appeared on Minuto30.com.





Por: Minutos 30

Fecha de publicación: 2020-12-28 13:34:15

Fuente

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp