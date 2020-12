De 70 hasta los 1.500 dólares para ver a Guaco en concierto de fin de año

El próximo jueves 31 de diciembre la súper banda de Venezuela,Guaco, tiene preparado un concierto de fin de año para todos sus fanáticos en el Hotel Hesperia WTC de Valencia, sin embargo lo que más ha causado polémica no es el concierto en plena pandemia sino el exorbitante precio que hay que pagar para disfrutar de un rato de música en vivo.

Cabe mencionar que, en las redes sociales se viralizó una imagen de la lista de precios que varían desde los 70 dólares hasta los 1.500 dólares dependiendo de la posición y los servicios a escoger. Por este motivo, usuarios en Twitter no tardaron en expresar su molestia por el excesivo costo del show, agregando comentarios como: “¿$1.500 una entrada para escuchar a Guaco? Cómprense una corneta, graban su música en un pendrive, se compran una caja de cerveza y amanecen escuchándolos”; “Nunca me ha gustado Guaco, no iría a verlos ni gratis pero pagar 1500$ para oírlos me parece un chiste”.

Finalmente, una usuaria destacó que ver concierto a la cantante británica: “Dua Lipa el año que viene me cuesta 60€. Esa gente que droga se está metiendo. De paso Guaco es una mierd4” acotando la evidente molestia por la crisis económica e inflacionaria que no permite darse ese lujo excesivo solo para enchufados.

LAS REACCIONES:

¿$1.500 una entrada para escuchar a Guaco? QNMJ😱 Cómprense una corneta, graban su música en un pendrive, se compran una caja de cerveza y amanecen escuchándolos Yo no daría ni $1 por esos colaboracionistas del chavismo😤😤 — Fiorella Estefanía (@GuaraCuchaFE) December 18, 2020

1.500$ una estrada para escuchar a Guaco ? No pues ni Ariana Grande y Justin Bieber se atrevieron a tanto 😐 — Jhonatan 🇻🇪 (@ReaIJhonathan) December 18, 2020

Ver a Dua Lipa el año que viene me cuesta 60€. Esa gente que droga se está metiendo. De paso Guaco es una mierda. — azucarYmango (@azucarYmango) December 18, 2020

¿1.500 dólares para ver a Guaco? ¿Y es que ahora Beyoncé es corista o qué coño e la madre? — El Chino 🉐 (@TocaMeltrozo) December 18, 2020

Con la compra de tu entrada de 150 dólares para ver a Guaco en el Hesperia de Valencia, estarás participando en la rifa del bajo ficticio que toca Gustavo Aguado! Jashajahjajaja. — Rancho de Lata 🔁 (@ranchodelata) December 18, 2020

Ver a Guaco en un hotel en Valencia por 1500$ dólares y que todas las mesas esté agotadas. No me jodas y yo que necesito esa Plata para comprarme aunque sea un ranchito para dejar de vivir alquilado, definitivamente esto demuestra la desigualdad de las riquezas. — 📡ADELSO 📡REPORT📡 (@adelso_Car) December 18, 2020