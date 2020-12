España | Congresistas republicanos presentan una demanda con un nuevo plan para revertir la victoria de Biden

Aún en busca de revertir la derrota electoral, el entorno -cada vez más exiguo- de Donald Trump sigue buscando formas y argucias de impedir la proclamación de Joe Biden como nuevo presidente. Ahora, varios congresistas republicanos han presentado una demanda en un tribunal federal contra una ley de 1887 para que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pueda anular la victoria de Joe Biden en varios estados clave durante el acto de recuento de votos electorales, una ceremonia meramente simbólica prevista para el 6 de enero.

Esta demanda, liderada por el miembro de la Cámara de Representantes Louie Gohmert, está dirigida formalmente contra Pence, quien en su calidad de vicepresidente preside la reunión para el recuento pero sin voto propio conforme a la Ley de Recuento Electoral de 1887, lo cual según la demanda sería inconstitucional.

También se ha sumado a la demanda la exsenadora por Arizona Kelli Ward, una de las voces que más insistentemente ha apoyado al presidente Donald Trump en sus denuncias de fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

En particular señalan a estados como Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin pese a la victoria clara de Biden en todos estos territorios. El objetivo de la demanda es que Pence pueda seleccionar a los electores que apoyarán a Trump en lugar de los favorables a Biden.

Varios expertos legales han cuestionado la viabilidad de la iniciativa porque «daría al vicepresidente competencia para determinar si se cuentan o no los votos electorales presentados por un estado», ha apuntado el catedrático de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio Edward Foley. «Iría contra el espíritu de la propia Constitución», ha advertido.

Biden pide que cese el bloqueo

Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha acusado al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de imponer cortapisas para llevar a cabo un efectivo traspaso de poder tras las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

En este sentido, ha especificado que la Administración saliente está poniendo «obstáculos» a una transición de poder «suave», especialmente en asuntos relacionados con la defensa del país, según informaciones de la cadena CNN.

«Ahora mismo estamos simplemente recabando toda la información que necesitamos de la Administración saliente en lo referente a cuestiones de seguridad nacional», ha aseverado Biden, que lo achaca a una cuestión de «irresponsabilidad».

Trump, por su parte, ha decidido no reunirse con Biden y no está claro que lo haga antes del día previsto para que jure el cargo, en enero. Tradicionalmente las administraciones colaboran con el equipo del candidato que gana los comicios para llevar a cabo un traspaso suave de poder, especialmente para preservar la seguridad nacional.

Lo peor del virus, «por llegar»

En otro orden de cosas, el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha advertido este domingo de un «repunte» de los contagios de coronavirus tras las fiestas de Navidad y pese al inicio de la campaña de vacunación hasta el punto de que considera que lo peor de la pandemia podría estar aún por llegar.

Fauci ha sido interrogado durante una entrevista en la CNN por si creía que «lo peor está aún por llegar». «Lo creo», ha afirmado. «Es muy probable que haya un repunte después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo», ha explicado.

«Estamos en un momento crítico. Podría haber más presión sobre el sistema con un repunte postvacacional. Los viajes, las reuniones y los cálidos nuevos propósitos de estar juntos en fiestas… Es muy duro para la gente no hacerlo», ha afirmado.

El propio Fauci fue vacunado el pasado 22 de diciembre y ha asegurado que se encuentra bien. «Lo único que me pasó fue seis o diez horas siguientes a la vacunación, cuando empecé a sentir un poco de dolor en el brazo. Duró unas 24 horas, quizá algo más. Después desapareció por completo. No he sufrido ningún otro tipo de efecto nocivo», ha asegurado.

En cuanto a la cepa británica del coronavirus, Fauci ha indicado que «no parece» que la gente enferme más gravemente y ha subrayado que «los virus mutan mucho». «Evidentemente es algo que nos tomamos muy en serio y siempre es preocupante que haya una mutación, pero creo que la población americana debe recordar y asumir que son virus ARN y que mutan continuamente. La mayoría de estas mutaciones no tienen ninguna importancia funcional», ha explicado.