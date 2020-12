España | «No puedo influir en el futuro de Messi»

Ronald Koeman compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido del Barcelona ante el Eibar de este martes a las 19:15 horas en el Camp Nou. El técnico holandés se refirió a la entrevista de Leo Messi con Jordi Évole: «Siempre he estado tranquilo y no lo voy a estar más porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada», aseguró sobre la decisión del argentino de quedarse o abandonar el Barcelona.

El rival

«El Eibar es un equipo muy competitivo que intenta presionar al contrario. Tenemos que estar mejor a nivel de fútbol que el último partido. Tenemos que estar bien porque es un partido muy complicado».

Vacaciones de Messi

«Leo estaba con molestias en su tobillo, por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Y por eso le hemos dado más días de vacaciones. En principio, regresa después del partido del Eibar, nuestro doctor nos ha dicho que una semana sin entrenar será suficiente para que esté bien».

Entrevista de Messi con Évole

«No la he visto en directo, pero hoy ha salido en la prensa y lo he visto. Me parece perfecto que haga una entrevista para saber sus opiniones, como cualquier otro jugador. En su caso, siempre he estado tranquilo y no lo voy a estar más porque haya dicho que lo decidirá a final de temporada. No puedo influir, lo que podemos hacer es sacar su mejor rendimiento y ya veremos qué pasará».

Pochettino y la llegada de Messi a París

«No lo sé ni puedo opinar. En la prensa sale su nombre, pero no sé si es verdad. Nos enfrentamos dentro de dos meses, no es para estar tranquilos o intranquilos ahora. Messi no creo que decida su futuro dependiendo de un entrenador o un país. Son decisiones que hay que tomar en familia y no creo que un entrenador pueda influir en su destino».

Descanso del equipo

«Son tres entrenamientos y sabíamos que por el tema del COVID el primer entrenamiento del día 27 lo hemos tenido que hacer individual. A veces, un descanso es un entrenamiento para un jugador. En un calendario tan apretado hay que dejar descansar a los jugadores y estar con su familia y desconectar del fútbol. Físicamente están a tope y con dos entrenamientos después de tres o cuatro días de fiesta no es un problema».

Dembélé

«La lista la daremos mañana después del entrenamiento, pero está bien. Está entrenando hace días con el equipo, también ha trabajado cuando estuvimos en Valladolid y en principio sí irá convocado mañana».

Esquema 3-5-2

«Se puede hablar mucho de un sistema, pero lo más importante es la energía y el trabajo de los jugadores. Cualquier sistema puede ser de atacar, pero también puede ser muy defensivo. Depende de la actitud del equipo».

Ausencia de Messi

«No tener a Messi siempre es una baja importante por su calidad y por su efectividad, por nuestro juego en ataque perdemos un gran jugador, pero no es un sistema por él. Él es parte de un sistema y tenemos suficientes jugadores que pueden jugar en su posición y hacer lo mismo. Ojalá saquen la misma efectividad».

Año 2020

«Ha sido tranquilo al principio, no sé puede comparar la tarea de seleccionador con la de entrenador de un club como el Barça. Luego tuve mis problemas de corazón, vino el COVID… En todos los sentidos ha sido un año muy duro. En lo deportivo, estoy en un sitio donde me habría gustado estar hace tiempo y lo estoy disfrutando mucho, pero también es complicado por las cosas que hemos hablado. Ojalá que el próximo año estemos mejor en el tema del coronavirus y en el tema del club».

Pedri

«Lo que he visto hasta hoy de él, su carácter y personalidad, es un ejemplo de cómo alguien tiene que llevar el tema de ser tan bueno a esta edad, de venir a un club como el Barça y estar jugando. Seguramente nadie podía esperarlo. Yo como entrenador y mi staff le ayudamos y le damos oportunidades y consejos. Es un chico de una familia muy humilde y sabe lo que tiene que hacer para mejorar. Tiene un gran futuro, pero un gran futuro siempre existe cuando sigues trabajando como hasta ahora».