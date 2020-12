España | Pedro Sánchez evita compartir plano con Iglesias en el primer balance anual del Gobierno de coalición

El único Gobierno de coalición en España en 80 años hará su primer balance anual de gestión como si no lo fuera. Como si Pedro Sánchez siguiera gobernando en solitario antes de meter a los comunistas de Podemos en La Moncloa tras las últimas elecciones generales. El presidente socialista ha evitado en la agenda de este martes aparecer en una sala con dos atriles junto a su vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Una comparecencia que desde el aparatado de propaganda de Moncloa se ha vendido como la «tradicional rueda de prensa del presidente» de balance del año, obviando el importante y decisivo matiz de que por primera vez desde la II República el Ejecutivo central es de coalición, con integrantes comunistas en su seno. De hecho, la intervención ha sido concebida para abordar el grado de cumplimiento del llamado ‘Acuerdo de Coalición Progresista’, un texto de 50 páginas suscrito el 30 de diciembre de 2019 por Sánchez y Pablo Iglesias como preludio de la investidura del presidente socialista.

Los socios escenifican de este modo sus diferencias tras los últimos encontronazos sobre la Corona, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los desalojos o los cortes de suministros. Y lo hacen justo cuando Pedro Sánchez ha ganado margen de maniobra respecto a Podemos gracias a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (2021) después de dos prórrogas de las cuentas del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Enfilada la legislatura hasta 2023 con posibles prórrogas de los PGE de 2021, la Administración Sánchez ya no siente tanta dependencia de Podemos y en el partido de Pablo Iglesias son plenamente consciente de ello. En este contexto se enmarca la última advertencia de Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y director de su fundación afín, el think tank Instituto 25M Democracia. Monedero ha señalado en una entrevista con eldiario.es que «el PSOE no puede olvidar que Podemos tiene líneas rojas y la posibilidad de irse a la oposición en cualquier momento».

Nivel de cumplimiento

Según adelantó Moncloa la semana pasada en un comunicado, el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, dirigido por Iván Redondo, preparó para esta ocasión un informe sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos que adquirió a inicios de 2020 en su investidura y que emanan del acuerdo del PSOE y Unidas Podemos para gobernar en coalición. Eso sí, sin aparición en el estrado ni de Iglesias ni ningún otro ministro de los morados. Cabe recordar que a la hora de presentar tanto el ‘Acuerdo de Coalición Progresista’ como los PGE de 2021, Pedro Sánchez sí compartió foco con Iglesias.

La agencia pública Efe trató este lunes de recabar la opinión al respecto del departamento de Pablo Iglesias, pero desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno rechazaron explicar cuál es su parecer sobre la presentación y elaboración de este informe.

Tampoco expresaron especial entusiasmo desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, número dos de Podemos. Según recoge Efe, el equipo de la dirigente morada se limitó a apuntar que, al igual que el resto de ministerios, remitió a Presidencia la información sobre la actividad realizada por su cartera este año y también la prevista para el próximo ejercicio.

Entretanto, Moncloa avanzó que Pedro Sánchez aprovecharía esta comparecencia de balance anual, tras el último Consejo de Ministros del año, para presentar un informe de rendición de cuentas «metódico» . «Se trata de la primera vez en la historia que un Gobierno de España sistematiza en un documento público todos sus compromisos y muestra el grado de cumplimiento alcanzado», señalaron desde Presidencia.

Expertos afines

La metodología para la elaboración del informe ha sido validada por un grupo de expertos del ámbito académico, en concreto los profesores de universidades públicas Ismael Blanco, María Bustelo, Cristina Elías, Daniel Innerarity, Javier Lorenzo, Cristina Monge, Carles Ramió, Paula Rodríguez y Manuel Villoria.

Aunque desde el Gobierno se ha hablado aquí de «expertos independientes», con un amplio currículo en el «análisis metodológico del ejercicio de rendición de cuentas», lo cierto es que algunos de ellos son afines al ideario de los socialcomunistas y sus aliados de la mayoría Frankenstein.

Entre ellos se encuentra el filósofo Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática, en el que participan socialistas como Javier Solana. El nombre de Innerarity sonó en su día como el «relator» previsto para las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Candidato de Geroa Bai en distintas citas electorales, este filósofo ha avalado en diversos artículos periodísticos la «mesa de diálogo» de Sánchez con los separatistas y ha defendido a los presos golpistas del 1-O. También ha cuestionado al Poder Judicial y ha atacado a la Monarquía.