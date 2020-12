Libro: LA RED PÚRPURA

Sinopsis

MÁS EXTREMA AÚN Vuelve Carmen Mola: el último fenómeno de la novela negra española y la autora más audaz y enigmática. «¿La Elena Ferrante española? Carmen Mola irrumpe con fuerza en el panorama de la novela negra.» (Juan Carlos Galindo, El País) Un día tórrido de verano la inspectora Elena Blanco, al frente de la Brigada de Análisis de Casos, irrumpe en la vivienda de una familia de clase media y llega hasta la habitación del hijo adolescente. En la pantalla de su ordenador se confirma lo que temían: el chico está viendo una sesión snuff en directo en la que dos encapuchados torturan a una chica. Impotentes, presencian cómo el sádico espectáculo continúa hasta la muerte de la víctima de la que, de momento, no conocen el nombre. ¿Cuántas antes que ella habrán caído en manos de la Red Púrpura? La BAC ha estado investigando a esta siniestra organización desde que salió a relucir en el caso de «la novia gitana». Durante meses ha recopilado información de este grupo que trafica con vídeos de violencia extrema en la Deep Web, la cara oculta de la Red. Y a lo largo de todo este tiempo, Elena Blanco ha mantenido en secreto, incluso para su compañero el subinspector Zárate, su mayor descubrimiento y temor: que la desaparición de su hijo Lucas cuando no era más que un niño pueda estar relacionada con esa trama macabra. ¿Dónde está? ¿Quién es realmente ahora? ¿Y cuáles son los límites que está dispuesta a transgredir para llegar a la verdad? Vuelve la enigmática Carmen Mola, una autora que se niega a dar a conocer su identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno de la novela negra española de los últimos años y en un resonante éxito internacional, con una nueva entrega de la gran serie protagonizada por Elena Blanco. Críticas…

«Lo más llamativo en torno a la elusiva Carmen Mola es que a (casi) nadie le importa un ardite quién se esconda tras ese seudónimo; lo único que de verdad cuenta es que siga publicando novelas. […] Irrumpió hace un año en el sobrepoblado universo de la serie «negra» española con La novia gitana, un escalofriante thriller, […] una intriga absorbente. […] Ahora la señora (o no) Mola regresa con La red púrpura, otro thriller negrísimo que […] gana en intriga, reflexión y cercanía emocional. […] Sea quien sea, Mola se ha superado a sí mismo/a.»

Manuel Rodríguez Rivero, El País (Babelia) La crítica ha dicho sobre La novia gitana…

«Desde la primera página, Carmen Mola, quienquiera que sea, demuestra tener una voz propia, y eso, en el género negro y fuera de él, ya es mucho, quizá la mitad de todo. O más.»

Lorenzo Silva «Todos caen rendidos (quien la coge no la suelta) ante la fuerza y la intensidad de una historia que no desmerece al mejor noir de Pierre Lemaitre, comparte elementos con Sandrone Dazieri y tiene como protagonista a una (sí, es una mujer) detective de las que hacen época (y series).»

Inés Martín Rodrigo, ABC «Un estupendo y tremendo thriller… No paré hasta la última página.»

Manuel Rodríguez Rivero, Babelia «Intensa obra de una misteriosa Carmen Mola […]. Una intriga bien pensada y ejecutada […]. Los lectores fascinados por Dazieri y por las más crueles novelas de Pierre Lemaitre se interesarán también por este libro […]. Un sorprendente final.»

Lilian Neuman, Cultura/s de La Vanguardia «Prepárate para sufrir con la primera novela de Carmen Mola.»

Elena Méndez, La Voz de Galicia «Un potente thriller […] con una narración detallista en la que el tratamiento de la violencia recuerda por su crudeza y originalidad al estilo Pierre Lemaitre o Víctor del Árbol.»

Ana Belén García Flores, RTVE Sus editores extranjeros han dicho…

«Absorbente. De los thrillers más fascinantes y mejor escritos que haya visto en España en los últimos años.»

Britta Claus, editora de Penguin Verlag Taschenbuch (Alemania) «Un debut impresionante. La devoré de la primera a la última página.»

Siren Maroy, editora de Gyldendal Norsk Forlag (Noruega) «Escalofriante y terriblemente ingeniosa. Nace un nuevo personaje en la escena policiaca: ¡Viva la maravillosa Elena Blanco!»

Alzira Martins, editora de Actes-Sud (Francia)

Autor: Carmen Mola

Genero:Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 432

