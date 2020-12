Libro: NUNCA DIGAS NO PUEDO

Sinopsis

¿Realmente quieres cambiar tu vida? Entonces nunca digas no puedo.

¿Te has preguntado alguna vez por qué hay algunas personas que consiguen realizar sus sueños mientras que otras no? En estas páginas encontrarás la respuesta a esta pregunta y te embarcarás en un viaje emocional que desbloqueará tu verdadero potencial, ese que tienes escondido o adormilado. Nunca digas no puedo es la mejor guía para descubrir cómo trasformar tu vida a través de 7 pasos que te permitirán comprometerte con lo que realmente deseas y superar tus límites.

Recuerda que el poder de cambiar tu vida está en tus manos.

Comienza ahora tu viaje a una nueva vida con la ayuda de esta guía inspiradora, perspicaz y honesta que ya le ha cambiado la vida a más de 50.000 lectores.

Autor: CHIDIAC, DANIEL

Genero: Autoayuda

Páginas: 352

