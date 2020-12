Niño colombiano escribió un libro y hará otro sobre la pandemia

A sus 8 años, Emiliano Rivera Coronado, es un niño con talentos excepcionales. A los ocho meses sabía el abecedario y a sus 6 años escribió un libro sobre el espacio.

“He escrito un libro, fui a la Conferencia de Inteligencias y Talentos. Mi libro lo escribí sobre varios temas, sobre el espacio, la naturaleza, y también hay un sitio donde doy consejos”, contó Emiliano Rivera a Noticias Caracol.

Emiliano tiene un coeficiente intelectual de 150, cuando el promedio de un colombiano es de 82. Actualmente, vive en Sahagún, Córdoba, con sus padres y abuelos.

“Estoy en Córdoba porque con la pandemia había muchas cosas que me limitaban y que no podía hacer y vine acá para estar con mis abuelos, tanto los paternos como los maternos viven acá”, señaló.

Sobre sus planes expresó: “Me gustaría escribir un libro sobre la pandemia, cómo fue para mí y cómo logramos superar el estar encerrados en la casa y técnicamente no poder hacer casi nada”.

La libertad es el valor más grande que hace feliz a un niño, sostiene Emiliano.

“La verdad, esta pandemia me ha hecho reflexionar, yo antes pensaba que me hacían falta muchas cosas, pero, ahora que estoy encerrado en la pandemia, me di cuenta que me sobraba libertad y ahora no la tengo”, contó Emiliano al medio colombiano.

“Mi sueño ha sido siempre el mismo: que todos gocen de salud, de vida y amor por los demás. Y mi sueño es ser neuroquímico, es la profesión que me gustaría tener y que no pasemos más pandemias en el futuro, porque si yo tuviera hijos no me gustaría que pasaran por esta misma situación”, relató el niño.

