“Súper Gonorrea” se está extendiendo como la pólvora gracias al Covid-19

2020 no ha sido amable con nadie, pero casi ha terminado. Desafortunadamente, si se encuentra con un caso de «Super Gonnorhea», puede sentir los efectos de este año terrible durante un período prolongado de tiempo. Los médicos ahora advierten sobre la creciente propagación de la cepa de ITS resistente a los antibióticos y culpan a la pandemia de coronavirus por ayudarla a ganar impulso.

Según un informe de The Sun , el problema se ha agravado tanto que la Organización Mundial de la Salud se ha dado cuenta. El problema es que, dado que la pandemia de coronavirus estaba en curso, muchas clínicas y hospitales utilizaron antibióticos en el tratamiento de los pacientes y para prevenir la infección cruzada de las personas hospitalizadas. Ese uso excesivo de antibióticos ha impulsado la gonorrea resistente a los antibióticos, según la OMS.

Los antibióticos son excelentes. Han salvado innumerables vidas y han proporcionado a la humanidad el increíble poder de deshacerse de microbios problemáticos. Desafortunadamente, a medida que las décadas comenzaron a acumularse, los mismos microorganismos contra los que luchamos con antibióticos comenzaron a encontrar formas de evitarlos. Ahora, se sabe que existen varios tipos de bacterias resistentes a los antibióticos, y estas «superbacterias» requieren un tratamiento más complejo que a veces incluye múltiples antibióticos o versiones más nuevas de medicamentos que aún no están comprometidos.

En el caso de la gonorrea, la bacteria que causa la infección se ha ido adaptando con el tiempo a los tratamientos habituales de primera línea. En particular, la nueva «super» cepa de la infección no responde al tratamiento con azitromicina, que ha sido durante mucho tiempo la opción de medicación de referencia.

«El uso excesivo de antibióticos en la comunidad puede impulsar la aparición de resistencia a los antimicrobianos en la gonorrea», dijo un portavoz de la OMS a The Sun. «La azitromicina, un antibiótico común para el tratamiento de infecciones respiratorias, se usó para el tratamiento de Covid-19 al principio de la epidemia».

“Durante la pandemia, los servicios de ITS también se han visto interrumpidos. Esto significa que más casos de ITS no se diagnostican correctamente y, como resultado, más personas se automedican. Tal situación puede impulsar la aparición de resistencia en la gonorrea, incluida la superbacteria de la gonorrea (supergonorrea) o la gonorrea con un alto nivel de resistencia a los antibióticos actuales recomendados para tratarla «.

La peor parte es que la cantidad de personas que reportan una nueva infección por gonorrea está creciendo año tras año, en una suma de alrededor del 17%. Eso significa que cada vez más personas contraen la infección, y la cepa de la bacteria resistente a los antibióticos tiene una población aún mayor de personas para promover su adaptación a los medicamentos y otros tratamientos.

