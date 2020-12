‘Wonder Woman 3’ está en desarrollo y cerrará la trilogía

Ya es oficial, Wonder Woman tendrá una nueva entrega. Warner Bros. sigue apostando por la Mujer Maravilla y ya se ha confirmado que Wonder Woman 3 es una realidad. Patty Jenkins regresará como directora, al igual que Gal Gadot y Chris Pine, que volverán a interpretar a Diana Prince y Steve Trevor. Por otra parte, también se ha confirmado la vuelta de Kristen Wiig y Pedro Pascal.

«Mientras los fans de todo el mundo siguen recibiendo a Diana Prince, resultando en el gran fin de semana de estreno de Wonder Woman 1984, estamos emocionados por poder continuar su historia con nuestras verdaderas Wonder Women -Gal Gadot y Patty Jenkins- que regresarán para concluir la trilogía cinematográfica ya planeada«, ha declarado Toby Emmerich, presidente de Warner Bros.

Wonder Woman 3 será la última película de la superheroína, ya que Emmerich ha anunciado que será la que cerrará la trilogía. Aunque conocemos los nombres de los actores que regresan a la cinta, todavía está por aclarar quién se va a unir al reparto y la trama del nuevo filme. Lo cierto es que la noticia no pilla a nadie por sorpresa. No solo porque el cine de superhéroes está plagado de secuelas y sagas, sino porque la propia Jenkins ya declaró que tenía alguna idea para continuar la historia.

«Ya sabemos toda la historia [de Wonder Woman 3] y algo más porque también hay un ‘spin-off’ de las amazonas y ya lo tenemos todo planeado. Es todo cuestión de voluntad que cambiemos de parecer», comentaba la realizadora. Por lo tanto, Warner Bros. trabajará al mismo tiempo en la tercera entrega y en el ‘spin-off’ de las Amazonas que fue anunciado hace unos meses. Todavía no se conocen muchos detalles acerca de la cinta de las Amazonas, pero se sabe que estará ambientada después de que Diana abandone Themyscira y estará conectada con Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3.

Lo que sí pilló por sorpresa fueron las palabras de Jenkins hace tan solo unos días. La directora declaraba que no regresaría a Wonder Woman 3 si no había un “modelo de estreno en cines posible. No sé qué haré si no lo hay”. La confirmación oficial de su involucración también parece indicar que la cinta llegará a la pantalla de cine y que no se quedará en el catálogo de HBO Max. Hace unas semanas se anunció un acuerdo entre Warner y HBO Max por el cual todas las cintas del estudio iban a estrenarse directamente en la plataforma, al mismo tiempo que en las salas de cine.

Sensacine

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp