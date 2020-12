Adriana Azzi: Horóscopo del 29 de diciembre de 2020

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 29 de diciembre de 2020 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Alegrías.

Número de suerte: 005

Mantén la energía positiva en el cierre de este año. Rituales en sitio de agua que te trae buenas nuevas y sales de problemas. No permitas que otros controlen tu vida. Celebraciones y sorpresas en esta semana. No hagas tantas cosas. Comida especial y compartir con personas muy queridas.

Trabajo: Deudas que debes cancelar. Deja lo que no te funciona. Compras de materiales de oficina.

Salud: Cansancio.

Amor: Recibes regalo de flores. Te sientes solo (a). Invitación especial de alguien que te gusta.

Parejas: Compras atrasada de regalo. Remodelaciones en tu casa. Viajes de ida y vuelta.

Solteros: Recibes ayuda de persona muy espiritual. Viajes de ida y vuelta. Relaciones con personas del pasado.

Mujer: Baños espirituales que debes hacer. Compra de un carro. Crédito que te aprueban.

Hombre: Se concreta un viaje. Ahorra más dinero. Debes invertir. Hazte la limpieza espiritual pendiente.

Consejo: Leer salmo 91.

Tauro

Palabra clave: Celebraciones

Número de suerte: 388

Te regalan un talismán. Hecho curioso con una vecina. Cuidado con lo que comes. Salidas a disfrutar de noche. Hermana que te pide ayuda. Preparas un baño con dulce. Busca agua bendita. Claridad en romance. Nuevas ideas en lo económico, invitación de un grupo de vecinos. Celebraciones.

Trabajo: Estarás cobrando un dinero pendiente. Culminas algo que estás haciendo.

Salud: Dolor en las piernas.

Amor: Invitación a un viaje con amigos del pasado. Celebraciones. Alegrías. Momentos especiales.

Parejas: Inicias el año con buenas ganancias. Alegrías en lo económico. Apoyo de tu pareja.

Solteros: Compras pendiente. Algo se termina. Deja que se valla lo que se tiene que ir. Cambios.

Mujer: Nuevos elementos en tú vida. Una persona importante que llega a tu vida. Evolución económica.

Hombre: Alguien de poder que te ayuda. Caminos abiertos. Invitación a sitio especial.

Consejo: Colocar una vela y ofrecer a tus santos.

Géminis

Palabra clave: Bendiciones

Número de suerte: 024

Deja la tristeza y penas no llores más. Haz un cambio. Deja los límites deja que todo fluya. Hay algo bello para ti. Es el momento de dejar a los demás. Personas del extranjero que te buscan. Cambios. Nuevas celebraciones te conectas con personas importantes. Encuentros con amigos y compañeros.

Trabajo: Cambios en el próximo año a nivel laboral. Nuevas relaciones. Llamadas importantes.

Salud: Tratamiento médico que debes hacer.

Amor: Regalo especial que recibes con un gran lazo rojo. Celebraciones con un grupo de trabajo.

Parejas: Debes integrarte familia. Una carta especial con una foto. Reconciliación. Dejas la tristeza.

Solteros: Cuídate de una mujer cercana. Deja las tristezas. Nuevas emociones.

Mujer: El amor del pasado déjalo no te sientas atado (a). No sientas preferencias por alguien de la familia.

Hombre: Relaciones con personas del pasado. Hecho curioso con una cama de agua. Reunión de adolescentes.

Consejo: Hazte un baño con flores de girasol y esencia dulce.

Cancer

Palabra clave: Caminos

Número de suerte: 466

Nuevas emociones. Limpieza espiritual. Cambio en este fin de año en lo económico y laboral. Amigos del pasado que llegan a tu casa con sorpresas. Un nuevo acto que debes realizar. Algo con una música del pasado. Salidas alegrías y celebraciones. Cambio de look que te favorece. Compras.

Trabajo: Te dan nuevas noticias por el cambio que esperabas. L esperado llega. Jefe con buenas noticias.

Salud: Mejorando.

Amor: Algo con una persona especial que estabas esperando llega a tu vida. Salidas con disfrute.

Parejas: Sorpresa con un regalo de compromiso. Algo con una torta de chocolate que estabas esperando.

Solteros: Buenas noticias que te saca de dudas, nuevas opciones. Inicias un nuevo empleo.

Mujer: Decides cambiar las reglas que tienes impuestas no maltrates. Nuevas razones para mudarte.

Hombre: Esa mujer que tú quieres llega a tu vida lo logras felicitaciones. Tu eres único no escuches chisme.

Consejo: Báñate con agua de canela y clavos de especies.

Leo

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 035

Un amigo te dirá que él llegó primero pero te cede el puesto. Alegrías. Viajes. Dinero extranjero que cobras. Un regalo este año nuevo con nuevas ideas y personas a tu lado. Compras algo que quieres ya que le bajan el precio. Nietos o sobrinos que esperan algo que ofreciste. Cena especial. Viajes.

Trabajo: Pendiente si pones de tu parte logras en este año venidero lo que quieres.

Salud: Estrés.

Amor: Recuerdas amigos del pasado donde viviste cosas muy bellas. Nuevas relaciones.

Parejas: Tomas una decisión importante de nuevo con tu pareja. Harás una comida especial.

Solteros: Cambio de residencia. Celebraciones. Sorpresas con regalos. Terminas una relación de amigo.

Mujer: Debes limpiar tu casa como todo los años. Mudanza. Embarazo. Cambios en fecha de viaje.

Hombre: Reuniones. Cambio de ambiente que haces. Mudanzas. Claridad romance. No creas todo lo que te dicen.

Consejo: Ofrécele una vela a Jesús de la misericordia y pide una cosa.

Virgo

Palabra clave: Emociones.

Número de suerte: 059

Una persona espiritual que te cuida y te ayuda a dar los mejores pasos. Nuevas relaciones. Deja de pensar tanto y has las cosas bien y con calma. Algo con firmas tendrás mucha confianza en lo que haces. Recibes un dinero no esperado y te da soluciones. Noche especial en la calle.

Trabajo: Nuevas oportunidades en lo laboral y lo económico. Cambios. Amigos que te ayudan.

Salud: Recuperándote.

Amor: Alegrías con nietos. Regalos sorpresas. Viajes de ida y vuelta. Cambio de look.

Parejas: Reconciliaciones con hermanos y primos. Estás buscando un repuesto de vehículo.

Solteros: Debes ir detrás de tu propósito. Cambios en tu vida por un triunfo. Alguien del pasado que llega y cierras un ciclo.

Mujer: Te ofrecen algo nuevo de negocio para el próximo año. Superas una discusión.

Hombre: celebraciones. Alegrías brindis. Alguien del pasado que te busca. Cada quien tiene derecho a sus decisiones.

Consejo: Leer salmo 33.

Libra

Palabra clave: Voluntad.

Número de suerte: 172

Viajes por la búsqueda de repuesto de vehículo. Disfrute en familia en zona de mar. Paseos. Alegrías. Celebraciones. Cambios. Compra de vivienda fuera de tu ciudad. Hermanos que necesitan de ti. Reír es lo más importante eso te quita el estrés. Llamadas importante de sitio de trabajo.

Trabajo: Nuevas propuestas. Inicias el año trabajando en tu negocio propio. Y otros cambio de oficina.

Salud: Exámenes pendientes.

Amor: Estabilidad amorosa. Seguridad. Reconciliación. Paseos a sitio fríos. Algo con carros.

Parejas: Meditaras que vas hacer con tu relación. Cuidado con decisiones apresuradas.

Solteros: Encuentro o entrevista con un abogado. Hecho curioso con un carro en un estacionamiento de la calle.

Mujer: Reuniones con tus vecinos que dan un cambio donde vives. Ofrecimientos que recibes.

Hombre: Se aclara una duda familiar. Te dan un rosario de olor a rosas. Alegrías. Compra de ropa.

Consejo: Hacer baños con pétalo de rosa esencia de rosa.

Escorpio

Palabra clave: Proceso.

Número de suerte: 025

Conexión con Ángeles que te dará una nueva visión en la vida. Cambios en tu rutina en esta semana. Estás en la espera de compras que llegan. Algo con sitio de comida nocturno con disfrute y mucha música. No te arrepientas de lo que haces. La suerte está contigo, juega a la lotería.

Trabajo: Ten cuidado escucha bien lo que te dice un compañero o jefe. Cambios en regalos.

Salud: Dolores en los huesos.

Amor: Solucionas un problema con tu pareja. Algo que termina. Todo pasa. Tranquilo no discutas.

Parejas: Invitación al cine. Hecho importante en sitio de fuente con mucha agua. Celebraciones.

Solteros: Salidas en disfrute nocturna al cine. Compras navideñas. Día de quedarte en casa.

Mujer: Gastos necesarios. Estarás muy cansado en una comida especial. Cambios en fecha de viaje. .

Hombre: Compras de última hora. No cometas los mismos errores. Arreglo de vehículo. Disfrute con familia.

Consejo: Trata de ser más flexible.

Sagitario

Palabra clave: Amor

Número de suerte: 057

Cambio de dirección en un documento. Serás más amistoso con personas que no tratas. Te sientes triste por persona ausente que está lejos. Cambias de vehículos. Te sentirás con ganas de buscar tu familia que está lejos. Fiesta y celebraciones debes atender a tus difuntos. Algo con una vela.

Trabajo: Sorpresa con llamada de un empleo que no esperabas. Prepárate para dar la respuesta.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: El amor llega una sola vez muchas veces, pero a ti te han dado muchas oportunidades y la dejas pasar, no lo hagas de nuevo.

Parejas: Nueva etapas en tu vida, embarazo. Cambio de vivienda. Compras de enseres. Paseo a sitio de mucho verde.

Solteros: Acepta las invitaciones. Cena especial con amigo y hermana. Cambios. Alegrías en casa.

Mujer: Nuevas oportunidades en el amor. Tú puedes hablar con dios y él te escucha, está interno dentro de ti.

Hombre: Se concreta un viaje. Ahorra más dinero. Debes invertir.

Consejo: Leer salmo. 21.

Capricornio

Palabra clave: Dios.

Número de suerte: 527

Nuevos caminos. Celebraciones. Una persona especial en tu vida. Se abren los caminos que no esperabas. Compra y venta. Deja los miedos o la pena por algo que quieres. Alegrías celebraciones. Reconciliación con la familia. Nuevos caminos en lo espiritual. Tienes `protección espiritual.

Trabajo: Cambio en tu sitio de trabajo. No discutas. Logros en algo que quieres.

Salud: Necesitas ir al odontólogo.

Amor: Aprovecha esta semana, eso es tuyo disfrútalo, celebra no importa el mañana. Cena especial.

Parejas: El que bien actúa, bien le va, haz el bien sin importar a quien ayudas. Brindis. Fiesta de fin de año con alegría.

Solteros: Recibes de una mujer cercana una ayuda económica. Florecimiento.

Mujer. Recibes una llamada, que te dará que pensar o tomar decisión ya que es un hermano.

Hombre: Comidas exquisitas con buena compañía. Todo a media luz disfruta tu momento.

Consejo: Límpiate con una vela blanca y ofrécela a tu santo preferido.

Acuario

Palabra clave: Brillo

Número de suerte: 628

No te metas con personas que no son de fiar. No dejes nada a media. Llegas a una casa donde tendrás que hacer un trabajo especial. Algo con notas musicales. Muchos movimientos en esta semana. Cancelas una deuda pendiente. Compra de ropa de color blanca y azul. El dinero no te alcanza.

Trabajo: Sientes que no te pagan por el trabajo que haces. Estas comprometido (a) con algo.

Salud: Dolores en la espalda.

Amor: Salidas con tu pareja. Disfrutes. Entretenimientos. Cambios de rutina. Amigos del pasado que te buscan.

Parejas: Reunión importante en tu casa por negocio. Salidas en esta semana que te trae mucho provecho.

Solteros: No abandones lo que haces. Reuniones con amigos cuidado a dónde vas.

Mujer: Niños que te dan alegrías. Recibes un regalo inesperado. Compras necesarias.

Hombre: Algo con el número 17 que te trae suerte. Regalo de una botella de bebida dulce.

Consejo: Hervir y colar granos de café y darte un baño.

Piscis

Palabra clave: Vencer

Número de suerte: 127

Firmas. Viajes. Compras navideñas de última hora. El amor es importante en tu familia y por ti mismo. Cambios en la profesión. Apoyos de muchas personas. Algo con una comisión. Nace el amor. Llega a tu vida una persona especial. Di lo que no te gusta para que vivas con claridad.

Trabajo: Algo con inventarios. Discusiones con compañeros. Recibes apoyo de un jefe.

Salud: Atender problema respiratorio.

Amor: Viaje por placer. Conversaciones con amigos. Tienes la solución en tus manos.

Parejas: Debes limpiar tu casa y a todos con ramas de perejil. Utiliza tu intuición.

Solteros: Le dirás que no a una mujer por un negocio que te ofrece. Aléjate de lo negativo.

Mujer: Estás vendiendo todo lo que haces o tienes. Algo con un número de lotería que tendrás ganancia.

Hombre: Cancelas un viaje y lo dejas para el próximo año. Nuevas aperturas en este fin de año.

Consejo: Hacer incienso de almizcle en tu casa.

Noticias al Día y ala Hora

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp