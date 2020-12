Biden arremete contra Trump por retrasos en la distribución de la vacuna

El presidente electo Joe Biden arremetió este martes contra el mandatario saliente, Donald Trump, por retrasos en la distribución de la vacuna contra la covid-19 y prometió que, cuando asuma el poder, usará una ley de la Guerra Fría para obligar al sector privado a acelerar el proceso.

«El plan de la Administración de Trump para distribuir vacunas se está quedando atrás, muy atrás», manifestó Biden en un discurso desde Wilmington, donde reside.

Dijo estar «agradecido» a todos los que han trabajado para distribuir «rápidamente» las vacunas, incluidos los científicos, médicos y funcionarios de Pentágono; pero explicó que el plan diseñado por el Gobierno de Trump «no está progresando como debería».

«Hace unas semanas, la Administración de Trump afirmó que 20 millones de estadounidenses serían vacunados para finales de diciembre. Con solo unos pocos días para que termine diciembre, solo se ha vacunado a unos pocos millones hasta ahora», dijo Biden, quien apuntó que al ritmo actual se tardará «años y no meses» en inmunizar a toda la población del país, de 330 millones de personas.

Hasta ahora, solo 2,1 millones han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, de acuerdo a los gubernamentales Centros de Control y Enfermedades.

Además, en Twitter, el Departamento de Salud indicó este martes que 19,88 millones de dosis ya han sido reservadas, pero eso no significa que hayan sido distribuidas a los 50 estados del país.

Once in office, I will be asking the American people to wear a mask for the first 100 days of my administration. Not as a political statement, but as a patriotic duty. pic.twitter.com/0Uayw4sAs7

— Joe Biden (@JoeBiden) December 29, 2020