El curioso parecido del personaje principal de ”Soul” y Frank Quintero

Soul, la nueva película de Disney Pixar ha causado revuelo en todo el mundo por su excelentísima historia, pero en Venezuela ha reacción ha sido un poco distinta; pues su protagonista Joe Gardner, un profesor de música jazz de escuela secundaria tiene un increíble parecido con el cantautor venezolano Frank Quintero.

La comunidad de “twitterzuela” reaccionó a este increíble parecido; muchos conocidos como Leonardo Padrón e Henrique Lazo bromearon también con el parecido del interprete de “Química” con el personaje animado.

Por tal razón, el mismísimo Frank Quintero ha decidido manifestarse y con gran humor aceptó el parecido y también aprovechó para enviarle un mensaje a los ejecutivos de Disney.

“Si Pixar y Disney supieran que existo en la vida real, también harían realidad mi sueño”, escribió el artista de 68 años.

If Pixar and Disney knew that I exist in real life, they will also make my dream come true ⁦@Disney⁩ ⁦@Pixar⁩ ⁦@jamiefoxxUS⁩ ⁦@disneysoul_⁩ ⁦@PixarSoul⁩ ⁦@Johnbatiste20⁩ ⁦@SoulMovie2020⁩ pic.twitter.com/Xqw7HdDMdV

— Frank Quintero (@FrankQuintero) December 28, 2020