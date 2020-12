Estela Grande y Kiko Matamoros viven un tenso encuentro

Estela Grande, exmujer de Diego Matamoros, ha aparecido en el nuevo capítulo de ‘Los Gipsy Kings’ como invitada junto con Alba Carrillo, uno de los rostros más conocidos de la cadena Mediaset. Al ver el adelanto del nuevo capítulo que pudimos ver en Cuatro, Kiko Matamoros volvía a encontrarse con la que fuera su nuera protagonizando un tenso encuentro.

«No me hace ilusión pero tampoco me produce ningún problema verla. Le estoy agradecido que participase en Gran Hermano y se separase de mi hijo porque le veo más centrado y feliz. Supongo que ella también lo estará. Fueron meses donde sufrió mucho y yo también. Le deseo lo mejor para ella de cualquier manera y no tengo nada contra ella», decía tajantemente Matamoros en el plató de ‘Sálvame’ sobre Estela.

Tras este monólogo, la presentadora Carlota corredera le preguntaba: «¿Vas a ver esta noche los ‘Gipsy Kings’?». Kiko Matamoros no esperaba esa pregunta, pero lo que menos imaginaba era que segundos después, Estela Grande apareciese tras las cámaras hacia plató y la tensión se comenzó a notar en el ambiente. Nada más entrar y saludar a los colaboradores del programa, Estela confesaba contestando a su exnuero: «Sí creo que todos hemos salido ganando».

Estela Grande sorteó las preguntas de los colaboradores de ‘Sálvame’ sobre su divorcio con Diego. Finalmente, la exconcursante de ‘Gran Hermano Vip’ revelaba que los papeles aún no están firmados, pero que por ella ya deberían haber estado firmados hace ya mucho tiempo. A lo que Matamoros apuntaba a que pronto será la firma.

Por otra parte, Estela ha negado encontrarse de nuevo en una relación y le ha deseado a Diego Matamoros que sea muy feliz tras verle desearle lo mismo cuando la prensa le preguntó mientras iba acompañado de Carla Barber y expresó su alegría porque su exmujer estuviese feliz.