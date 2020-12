¡Las noticias más DESTACADAS de la mañana! #29Dic. – Circuito Global

En Circuito Global queremos contarte las noticias mas destacadas del momento, te informamos lo que debes saber para estar bien informado en la mañana, tarde y noche.

El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, condenó este lunes que en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro continúe regalándole petróleo a Cuba.

“¡Indignante! Ayer arribó a Amuay el tanquero Alicia, buque operado por una compañía rusa que traslada crudo a La Habana. Es el segundo viaje de ese barco este mes”, escribió Borges en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Borges resaltó que a pesar de la crisis de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Maduro le entrega a Cuba hasta el 10% de la producción petrolera diaria.

“Una muestra más de su sumisión al castrismo”, agregó.

Borges aseguró que “el mundo y los venezolanos debemos unir fuerzas para parar este saqueo”.

El tanquero cubano Alicia arribó a la refinería de Amuay, en el estado Falcón, para cargar combustible procesado por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El especialista de petróleo Armand Delon indicó en Twitter (@DelonArmand) que dos compañías sancionadas por Estados Unidos emplean dicho petróleo. Afirma que el gobierno regala el combustible a La Habana, mientras que en Venezuela se profundiza la escasez de gasolina.

Cuban tanker Alicia arrived at Amuay, #Venezuela

She loads gasoline, diesel, jet fuel … for the sanctioned Cubametales/Cupet companies that the Maduro regime religiously gives them

➡️ Second trip of this tanker to #Venezuela in December#crudeoil#oott#oil

#27Dec pic.twitter.com/OYZgdawTcE

— Armand Delon (@DelonArmand) December 27, 2020