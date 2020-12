Netflix adquiere los derechos de ‘Hasta el cielo’ para convertirla en serie

Hasta el cielo, el último thriller frenético de Daniel Calparsoro, no solo acaba de llegar a los cines españoles -que, en estos tiempos, ya es un triunfo- sino que va a ser adaptada a televisión. Netflix ha anunciado que ha adquirido los derechos de Hasta el cielo para convertirla en serie. La historia de Ángel, un joven que elige el mal camino, ha conquistado al público y la compañía pretende seguir enganchando a los espectadores en este nuevo formato.

Daniel Calparsoro seguirá como director detrás de las cámaras y volverá a estar acompañado por Jorge Guerricaechevarría, que firmará el libreto de la ficción. Actualmente se encuentra en desarrollo y no se ha confirmado ningún nombre del reparto. Ni siquiera se ha anunciado si Miguel Herrán, Luis Tosar o Carolina Yuste retomarán sus personajes. A pesar de encontrarse en una fase inicial, se sabe que la adaptación continuará la historia donde finaliza la película.

Lo cierto es que los cineastas tienen material para continuar la historia, ya que está basada en hechos reales. Aunque no se centra en un caso en particular, el director quiso llevar a la gran pantalla la existencia de «esas organizaciones sofisticadas, tan bien preparadas, tan eficaces… que son de Madrid”. Calparsoro hizo un retrato de “ese Madrid donde hay una corrupción transversal, de ese Madrid oscuro, lleno de contrastes. Desde el descampado hasta la ‘Milla de Oro’. Desde la chabola y los aluniceros hasta la abogada que les ayuda a salir de la cárcel, y el policía que trata de capturarles, pero no lo consigue porque están muy bien asesorados».

El filme cuenta la historia de Ángel (Herrán), un chico que se une a una banda de atracadores después de conocer a Estrella (Yuste) en una discoteca. El joven empieza a escalar rápidamente en la organización y pronto se convierte en un experto en eso de los atracos, el dinero negro y los negocios turbios.

Con la serie, director y guionista tienen todo un universo por delante para poder desarrollar, basándose en casos reales y cercanos. Mientras esperamos su estreno, recuerda que puedes ver Hasta el cielo en cines españoles o entretenerte con cualquiera de las series originales de Netflix.

