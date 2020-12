Rebecca de Alba rompe el silencio y habla sobre el romance con Ricky Martin

Durante siete años, Ricky Martin y Rebecca de Alba protagonizaron uno de los romances más mediáticos del mundo del espectáculo. Él era el artista más deseado, y ella, la conductora del momento. Y aunque ninguno de los dos suele hablar de aquellos tiempos en los que acaparaban todos los focos, este domingo, la modelo mexicana sorprendió al desvelar detalles desconocidos hasta ahora de su relación con el cantante boricua.

En una entrevista sincera y “sin filtros” para el canal de Youtube de Yordi Rosado, Rebecca de Alba confesó que ella y Ricky Martin eran grandes amigos y hacían todo juntos; hasta que llegó un momento que de forma natural, se dieron cuenta de que se habían enamorado.

“Nos enamoramos siendo amigos. Fuimos amigos mucho tiempo. Nos encontramos en la vida y fue como clic, ‘ay cómo estás? ¿qué tal?’ Te quedas platicando, quedas para otro día, y de repente ya haces todo juntos. […] Era una cosa tan bonita. Éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos y punto. Se dio solito. Siempre andábamos juntos. Entonces, todo el mundo respetaba mucho la pareja porque éramos reservados. Basta de ponerle etiquetas a las relaciones. Si tú estás con alguien es porque quieres”, explicó.

Tras dejar el grupo infantil Menudo, Ricky Martin se mudó a la Ciudad de México para continuar su carrera artística, y lanzarse como solista. En ese tiempo, Rebecca de Alba se convirtió en su gran amiga y compañera. Vivían solo a un par de calles de distancia, y ella le llevaba al trabajo con su coche, y le preparaba sándwiches y snacks para que almorzara en el teatro o en los sets de rodaje.

“Cuando él se vino a vivir acá, primero yo estaba viviendo a dos calles de él porque él estaba buscando departamento en donde yo estaba viviendo. Resulta que acabamos siendo vecinos, y en ese momento acabé siendo su aval, y lo digo de manera divertida y muy amorosa, porque mi única propiedad era el coche”, recordó la modelo mexicana.

“Entonces, fui su aval para que la señora le rentara el departamento y dejara como garantía mi coche. Yo me iba a Zacatecas y él se quedaba con el cochecito, yo iba a por él, aquí y allá. Te digo, hubo algo que nos conectó y éramos inseparables, y solito de repente te das cuenta de que están enamorados y de que quieren estar juntos”, agregó.

Cuando el romance se hizo público muchos criticaron a Rebecca por la diferencia de edad, ya que ella es seis años mayor. Sin embargo, contó la ex conductora de Un Nuevo Día, él a pesar de su juventud tenía mucha seguridad en sí mismo, y esa es la característica que más la seduce en un hombre.

“Ricky fue cero inseguro. Es… no sé cómo explicarte… cuando simplemente te entiendes muy bien en todo, no tienes que hacer ningún esfuerzo para estar feliz con tu pareja. No tienes que estarte cuestionando cosas, ni tampoco checándolo, vigilando qué hace, y más siendo él la persona que es y que en ese momento era”, explicó.

La ex modelo de 54 años reveló que su relación iba “de disco en disco”, y que cada vez que llegaba una nueva gira del artista creía que iban a romper. Pero sortearon los obstáculos, sus “idas y venidas”, y para el tour de Living La vida Loca, -álbum que el boricua lanzó en 1999-, estaban “superenamorados”.

“Es alguien que nunca se ha mareado por la fama. Yo me enamoré de la persona, de su sencillez, de la inteligencia, él estaba muy en contacto con sus emociones. Y además, supo cuándo parar, porque era un remolino todo el tema de la fama, y de viajar por todo el mundo”, expresó Rebecca.

Llegó un momento en el que los dos querían casarse, y él estuvo a punto de comprar el anillo porque querían “hacer una vida juntos”. En 2016, la egresada en periodismo confesó en una entrevista con el programa Historias Engarzadas, que durante el romance, se quedó embarazada pero perdió al bebé. Y este domingo, aseguró que para Ricky la muerte de su hijo fue de lo más doloroso de su vida, pero los dos lo sobrellevaron juntos y apoyándose de forma incondicional.

Durante la entrevista, Yordi Rosado le preguntó a la ex modelo mexicana si a lo largo de su relación descubrió en algún momento cuál era en realidad la preferencia sexual de Ricky Martin. Y ella respondió de forma tajante y sincera: “¿Y qué importa si lo sabía?”

“Después de que anduvimos y pasó un tiempo y seguíamos siendo amigos, un día platicamos. Entonces, cuando él salió y dijo [que era homosexual], para mí no fue ninguna sorpresa. Yo ya lo sabía. Y a veces pienso, ¿y qué importa si lo sabía o no lo sabía? ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero que es fiel y te respeta? ¿Y qué importa si una persona es gay, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué te aporta, qué te da, el valor de su vida”.

Cuando el intérprete de “La Mordidita” habló públicamente de su sexualidad, muchos atacaron a Rebecca. La acusaron de haber mentido y de ser la tapadera del cantante. Su romance había terminado ocho años atrás, pero mucha gente puso en duda si su amor fue real.

“Dijeron en ese momento que era tapadera, yo lo veo todo como un lienzo, como un cuadro que él y yo pintamos. Ahí está nuestra historia. Después salen, que te avientan piedras y de todo, y yo tuve que cuidar como esa pintura nuestra, que no se manchara de toda la mierda que decía la gente y de todas estas mentiras muy mal intencionadas. Decían ‘es su tapadera, su socia, su quién sabe qué’. Entonces, como yo sé la verdad, y yo sé lo que ese hombre fue para mí como pareja, y él lo sabe, pues entonces qué me importa lo que esté circulando por ahí, de boca en boca”, contó Rebecca.

Incluso, muchos aseguraron que ella era también homosexual, y que los dos habían acordado fingir su relación para no levantar sospechas.

“Y además lo más cagado de todo es que cuando él dijo, bueno, soy homosexual, mucha gente dijo ‘Claro, como él es gay, seguro que ella también es’. Y yo decía, pero si no es gripe… No se pega. Entonces empiezan a especular y dicen que como no me he casado, que porque él es gay, que entonces yo también y nos tapábamos mutuamente. Es imparable mencionar toda la cantidad de pendejadas que se dijeron. En el momento era como… qué hueva”, expresó.

Aunque se había separado de Ricky Martin hacía ocho años, aún mantenían una amistad. Él le dijo que debían intentar tomarlo como siempre, es decir, con sentido del humor. Y así lo hicieron.

En la charla, Rebecca también se refirió a su noviazgo con Luis Miguel y desmintió que ella fuera la responsable de la ruptura del cantante mexicano con la fotógrafa Mariana Yazbek, tal y como se insinuó en la bioserie del artista en Netflix.

“Yo a Luis Miguel lo conocí, de ya empezarlo a tratar, en el 92. Y antes de eso, en algún momento, yo creo que fue en Valle de Bravo, coincidí con Mariana y me acerqué y le dije ‘¿Tú eres Mariana Yazbek, la fotógrafa? Porque yo quería hacerme fotos con ella. Pero yo no tenía nada que ver… ella ya había tenido su historia. Yo no conocía a ninguno de los dos. Les encanta, les encanta el chisme”.

con información de INFOBAE