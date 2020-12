Terremoto de 6,3 en la escala de Richter sacudió Croacia este martes

El terremoto registrado este martes afectó especialmente a la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, la capital, y ha desatado el miedo entre la población dejando grandes daños materiales.

El alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, señaló que hay víctimas mortales, entre ellos una niña, y varios heridos. “Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”.

El epicentro del terremoto, ocurrido a las 12.19 hora local, se localizó a 46 kilómetros de Zagreb y a 10 kilómetros de profundidad, según el Instituto Sismológico de Croacia. En las fotografías se pueden observar techos derrumbados en varios edificios de Petrinja.

Luego del sismo siguieron dos réplicas, ambas de más de 4 grados de magnitud. El terremoto se sintió en todo el país y en gran parte de la región Balcánica y Centroeuropa. De hecho Eslovenia ha cerrado de manera preventiva una planta nuclear.