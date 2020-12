TikTok filtró la canción de La Divaza antes de que estrenara el videoclip.

El influencer pidió a sus seguidores no escuchar el tema por estas plataformas, les dijo que esperaran el estreno del videoclip en las próximas horas por YouTube.

«Apple Music y Tidal, la compañía de Beyonce, me filtraron la canción antes. No me escuchen la canción antes del video, no me la escuchen», expresó.

Luego en otra historia dijo, «TikTok me acaba de filtrar la canción, horrible también, aunque la canción tiene que ver con TikTok, no entiendo», reclamó.

La Divaza cuenta con unos 6.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram mientras que su canal de YouTube tiene 10.2 millones de suscriptores.

En un adelanto del videoclip que subió a su cuenta de Instagram, se le ve bajando de un helicóptero con un traje azul brillante y tacones dorados, luego se sube a una limusina, «Llegué yo, La Divaza.. la mala , estoy en grandes Ligas, no me toques, Soy Diva», dice un extracto del tema musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA DIVAZA (@ladivaza)





