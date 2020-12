Un monolito de jengibre apareció en Navidad en San Francisco

Un monolito navideño apareció en la colina de San Francisco el pasado 25 de diciembre en una clara referencia al resto de misteriosas estructuras que aparecieron en el mundo.

La principal de diferencia de este objeto es que sus más de 3 metros de alto fueron realizados con pan de jengibre, unido por glaseado y decorado por gotas de goma.

El objeto fue visitado por curiosos pobladores durante todas las fiestas. Lastimosamente, y por su mismo material, colapsó el fin de semana.

Josh Ackerman, quien tuiteó fotos del hallazgo, dijo que había visto una publicación en las redes sociales sobre la estructura antes de salir a correr la mañana de Navidad, pero que no había creído la noticia.

Varios grupos han intentado atribuirse el mérito de los misteriosos monolitos, incluido el colectivo de artistas The Most Famous Artist y el canal de YouTube llamado I Did A Thing.

Los monolitos han provocado comparaciones con los que se ven en la película de Stanley Kubrick 2001: A Space Odyssey.

Merry Christmas from San Francisco where a gingerbread monolith appeared overnight at Corona Heights Park. pic.twitter.com/XtQCHrNtuI — Karl Mondon (@karlmondon) December 25, 2020

