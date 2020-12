‘Wonder Woman 1984’: Patty Jenkins ya tiene ideas para una cuarta película

Wonder Woman 1984 está convenciendo en general a crítica y público desde su estreno en cines el pasado 18 de diciembre y aparte de Wonder Woman 3, ya en desarrollo en Warner Bros., la directora Patty Jenkins también tiene planes para una cuarta entrega de la saga, lógicamente con la actriz Gal Gadot como la Mujer Maravilla de DC Comics. Por el momento, la secuela de Wonder Woman (2017) ya ha sido vista por más de la mitad de los suscriptores de HBO Max -disponible en EE.UU desde el 25 de diciembre-, mientras que en las salas de cine lleva recaudados más de 85 millones de dólares -casi 17 millones en su estreno.

Patty Jenkins también se trae entre manos el filme Rogue Squadron, una película de Star Wars sobre pilotos de combate, pero eso no quiere decir que no haya hecho planes para Wonder Woman 3 y el futuro de la princesa de las amazonas interpretada por Gal Gadot. «La historia continúa después de esta [Wonder Woman 1984] en películas que puede que dirija o no», ha declarado la cineasta en EW. «Tengo dos historias más que se convierten en la culminación de esta historia y tratan sobre mujeres que dan la cara como mujeres, de la forma más afectuosa, pura y orgánica posible. Y [también sobre] marcar la diferencia en el mundo sin tener que cambiar quiénes son para hacerlo».¿UNA TERCERA PELÍCULA AMBIENTADA EN EL PRESENTE?

Tras Wonder Woman -que amasó en la taquilla mundial más de 822 millones de dólares- y esta buena acogida de 1984 -que también cuenta en su elenco con las participaciones de Chris Pine, Pedro Pascal y Kristen Wiig-, el futuro de la Mujer Maravilla en pantalla grande parece más que asegurado. Si la primera parte transcurría durante la I Guerra Mundial y la segunda en la década de los 80 del siglo XX, puede que Warner Bros. decida ambientar lo próximo de Diana de Themyscira en el presente.

Sobre el futuro de Warner Bros. y DC Comics una vez estrenada Wonder Woman 1984, el 6 de agosto de 2021 se estrena El Escuadrón Suicida de James Gunn. Después les tocará a The Batman (4 de marzo de 2022) de Matt Reeves con Robert Pattinson como el Hombre Murciélago, The Flash (4 de noviembre de 2022) de Andy Muschietti con Ezra Miller como Barry Allen, Aquaman 2 (16 de diciembre de 2022) de James Wan con Jason Momoa como Arthur Curry y Shazam! Fury of the Gods (2 de junio de 2023) con Zachary Levi y Black Adam con Dwayne Johnson, esta última sin fecha por el momento.

Hasta que tengamo

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp