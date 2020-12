Adriana Azzi: Horóscopo del 30 de diciembre de 2020

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 30 de diciembre de 2020 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Enfado.

Número de suerte: 208

Pides algo y no te lo dan. Nuevas oportunidades en lo laboral. Cuando tú decidas algo y lo aceptas ten cuidado. Tienes miedo a que te digan que no. Decidirás por un adolescente. Hecho curioso en bufete de abogados donde se cumple o logras algo. Buscas y encuentras la claridad de la vida.

Trabajo: Controla la ansiedad, alguien te ayuda. Asunto con un permiso que solucionas.

Salud: Cuidado con el sol.

Amor: Alegrías en una reunión familiar. Lo mejor es lo que finalmente sucede debes estar bien.

Parejas: La familia es lo más importante. Mucha protección por hijo que llega de viaje.

Solteros: Conversaciones con un padre o hombre mayor que te dará la claridad en un negocio.

Mujer: Vences una situación con hombre que bebe mucho y firmas un documento. Hecho curioso con una vela.

Hombre: escucharas música de recuerdos. Logras vencer obstáculos y enemigos pero no dejan de vigilarte.

Consejo: Recuerda planificar las cosas.

Tauro

Palabra clave: Conciencia.

Número de suerte: 671

Nada es casual. Ten organización y disciplina. Compra de ropa. Tus pensamientos no están claro. Quieres algo nuevo. Tu pareja está alejada de ti. Entras en una nueva etapa. Algo que llega a tu vida y te la cambia. Dificultades. Cambio de vivienda. Sales de un lugar con mucha tristeza.

Trabajo: Tendrás el poder de hacer lo que quieres. Debes tener más disciplina y debes culminar lo que quieres.

Salud: Iniciar dieta.

Amor: los viajes serán importantes para fortalecer tu relación. Inicias algo muy positivo. Se creativo en el amor.

Parejas: Cuidado situaciones ocultas que no te conviene. Mujer de muchos sentimientos por ti que te busca.

Solteros: Progreso. Mucho disfrute. Alguien muy bien relacionado intervendrá por ti.

Mujer: Nueva visualización creativa. Familia que te necesita o siente que tú le traicionaste. Cambios en tu vida rutinaria.

Hombre: El amor a primera vista es de cuidado. Continúas con una relación amorosa. Debes cooperar con los demás.

Consejo: Piensa antes de hablar.

Géminis

Palabra clave: Pasado.

Número de suerte: 528

Sientes que tu pareja no te ayuda. Compras en sitio de descuentos y te sentirás bien ya que es algo bueno. Cuidado no caigas en mentiras. Comienzas un dia con mucha incertidumbre sobre qué hacer por lo que estás pasando. Muchos movimientos. Quieres olvidar un episodio amoroso.

Trabajo: Oportunidades de cambios en lo laboral. Jefe que te ayuda con un negocio. Alegrías por pagos.

Salud: Estrés. Dolores de cabeza.

Amor: Tristeza por separación sin querer hacerlo. Estarás muy sensible en todo lo que se refiere al amor.

Parejas: Llamadas telefónicas que te da mucha felicidad y logros. No dejes pasar las cosas. Felicidad duradera.

Solteros: Tristeza por alguien que se va. Enfrentas a tus enemigos y los vences. Aclaras algo con un familiar.

Mujer: Hecho curioso con imágen de un santo. Alguien que llega y logras vender algo.

Hombre: No dejes cosas inconclusas. Llega el dinero esperado o te cancelan dinero. Celebraciones.

Consejo: Piensa los pro y los contra de las cosas.

Cáncer

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 018

Te ofrecen algo que lo pensaras mucho por lo que has pasado últimamente. No podrás dormir bien en las noches por pensamientos que no puedes controlar. No juegues con tu destino. Muchos trabajo para conseguir el dinero que necesitas. Enseñaras a personas a tratar mejor un grupo.

Trabajo: Debes ser más receptivo con lo que te hablan. No tendrás éxito si no pones constancia en lo que haces.

Salud: Tratamiento de piel.

Amor: es el momento de decir cuánto amas a esa persona. Lo que quieres con una persona lo logras.

Parejas: Salidas nocturnas. Trabajo en una mesa que te aclara lo que quieres. Hecho curioso con copas.

Solteros: La rueda a de la fortuna indica un cambio en lo que estás haciendo. Llegas tarde a una reunión.

Mujer: Cambios por limpieza que harás en tu casa. Ayudas a una persona adulta. Salidas nocturnas.

Hombre: Debes evaluar tu vida y actividades para poder hacer cambios. Debes esperar un poco más por decisiones.

Consejo: La vida es una ríe.

Leo

Palabra clave: Alegrías.

Número de suerte: 399

Caminos abiertos para un nuevo empleo. Vences un obstáculo. Tendrás que ponerle punto final a situación personal. Te comunicaras con familiar que tienes tiempo que no ves. Noticias del extranjero. Nostalgia por recuerdos del pasado. Sociedad con amigos o vecinos. Recibes un regalo.

Trabajo: Se altera la rutina o se cambia por una nueva etapa de tu vida. Logros en lo laboral.

Salud: Nervios.

Amor: Solucionas un problema con tu pareja. Te dicen al oído te quiero. Aclaras tus ideas en algo que quieres.

Parejas: Salidas nocturnas con tu pareja. Hecho curioso con personas muy cercanas. Paseo nocturno.

Solteros: Te separas de alguien que quieres mucho. Nuevas etapas en tu vida que canalizas.

Mujer: Asistirás a un evento donde recibes sorpresas. Hombre de poder económico te busca.

Hombre: Cambios en tu vida desde que conoces a una persona. Reconciliación que trae fertilidad.

Consejo: Controla la ansiedad.

Virgo

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 066

Alguien te piensa con rabia cuidado con adversarios ocultos. Alguien del pasado que te buscas. No discutas en la calle. Noticias de lazos o bodas. Preparas una reunión. Tendrás una actitud necia frente a grupo. Cambios de actitud repentina. Aclaras situaciones confusas en tu casa. Paseos. Disfrute.

Trabajo: Aclaras algo con un compañero o jefe. Alguien enfermo en tu sitio de trabajo.

Salud: Caminatas. Depurativos.

Amor: Cuidado no te cree tus mentiras. Hombre de poder o jefe que te busca ya que necesita de ti.

Parejas: Hecho curioso en una piscina. Amoríos en sitio de agua y mucha naturaleza. Olvida el pasado.

Solteros: Cuidado con perder el ser amado. Vas a un concierto. Conoces a una persona muy especial en un teatro.

Mujer: Alguien te hace una pregunta muy íntima. Cambio de habitación o te mudas. Recibe un mensaje.

Hombre: No pelees no discutas con personas muy queridas por algo que no vale la pena.

Consejo: Aprende a escuchar a los demás.

Libra

Palabra clave: Pareja.

Número de suerte: 030

Alguien te ayuda aclara una situación. Estarás en una etapa de observar bien qué pasa. Cambios y movimientos. Debes tomar decisiones de cambios. Harás las cosas y no tendrás tiempo de terminar. Después de una conversación tendrás que tener tiempo para decidir por algo.

Trabajo: Debes afrontar las situaciones no lo dejes a un lado en tu oficina. Cambios necesarios.

Salud: Iniciar dieta y ejercicios.

Amor: Recoges lo que hiciste o sembraste. Hombre que llega a ofrecerte un cambio en tu vida.

Parejas: Debes resolver los problemas en tu casa y no dejar que nada se descarrile.

Solteros: Señales en tu vida que te da cambios que no quieren. Te sentirás muy bien con un amigo (a).

Mujer: Amiga las indecisiones no te deja avanzar. Te arrepientes de algo que digites a tu pareja.

Hombre: No puedes estar esperando haz las cosas tú. Lo pequeño es lo más importante para ti.

Consejo: Busca las falla de la vida.

Escorpio

Palabra clave: Experiencia.

Número de suerte: 191

Esperas por resultados médicos. Éxito esperado. Buenos resultados en un negocio. Inicias una nueva etapa. Debes ser más flexible o saber improvisar. Sientes que no puedes dar pasos seguros ya que no te dan la oportunidad. Sales de una persona muy problemática. Cuidado con lo que comes.

Trabajo: Te prestan ayuda pero luego tendrás que pagar esa oportunidad. Llamadas importante.

Salud: Sin novedad.

Amor: Te vas de un lugar sin decir nada. No maltrates a quien te quiere. Logras hacer que alguien llegue a ti.

Parejas: Harás feliz a una persona con una pequeña atención que haces. No le digas a nadie cuanto te quieren.

Solteros: Sabes que no puedes alejarte de una persona. Te enfrentas a personas cercanas. La suerte está a tu lado no la pierdas.

Mujer: Compra y venta de mercancía. Te dirán que decidas por algo que te ofrecieron.

Hombre: Estarás pendiente del pasado llega a tu vida de nuevo. Salida nocturna por diversión.

Consejo: Piensa las cosas antes de hablar.

Sagitario

Palabra clave: Fertilidad.

Número de suerte: 668

Muchas bendiciones en estos días. Cuidado con personas tramposas. Estas esperando algo. No quieres tener problemas con las personas que trabajan contigo. Estarás en silencio con algo familiar. Resuelves las cosas en tu casa. Un nuevo proyecto. Ayuda económica de personas importante.

Trabajo: Cambio positivo para ti. Conversaciones con una persona que te ofrece algo nuevo.

Salud: Jaquecas.

Amor: No odies ya que seguirás amando. Mujer amorosa a tu lado que te apoya por tu tristeza.

Parejas: Cuidado te vigila. Te dirán que tienes que destácate en algo. Sales de compra pero no tendrás el dinero suficiente.

Solteros: Hecho curioso en la computadora o correo que recibes que te pone a pensar o tomar una decisión.

Mujer: Te iras de un sitio y sentirás que te liberas de algo. Algo con una oferta donde tomarás una decisión.

Hombre: Ten confianza en todos los pasos que debes dar. Se activa el amor. Bendiciones.

Consejo: Ten fe en algo.

Capricornio

Palabra clave: Profesor.

Número de suerte: 820

Entraras en un edificio de muchas oficinas donde te ofrecen un empleo. . Veras logros éxito y claridad en lo que quieres. Recibes un regalo. Cuidado con una mujer chismosa. No te enredes con otros. Finaliza una etapa e inicias otras. Podrás entrar a una etapa de soledad. Te alejas de alguien.

Trabajo: Cuídate del enamorarte en tu entorno laboral. Es bueno que te fijes metas para los cambios o algo nuevo.

Salud: Cambio de médico.

Amor: Persona especial que te hace sentir importante. Debes recordar la honestidad con ese ser amado. .

Parejas: Algo con números. Inicias un proyecto de música con un grupo. Vecinos que te buscan.

Solteros: Esperanza. Hay logros en tus metas. Nuevas buenas que te cambia todo lo planeado.

Hombre: Embarazo que te sorprende. Cambios en tu vivienda. Debes saber decretar lo que quieres.

Consejo: Busca el equilibrio en tu vida.

Acuario

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 929

Deja la inseguridad. No te quedes detenido en el tiempo. Nuevas energías en este dia. Cuidado con la agresividad. Dejaras viejos hábitos. Alguien nuevo llega a tu vida. Estarás en una nueva evolución. Tranquilo lento pero seguro en lo que quieres tendrás éxito. No estés triste ya que preocupas a otros.

Trabajo: Estarás activa (o) pero nada te detiene y eso te trae cosas buenas y reconocen tu trabajo.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Seducción imprevista en una reunión. Enamoramiento alocado en una fiesta. Regalos. Alegrías.

Parejas: Cuidado con lo que preguntas. Tu pareja tienen una meta pero cuentan contigo.

Solteros: Todo te conviene hacerlo. Alegrías y celebraciones. Tienes una misión de vida debes tener cuidado con las decisiones.

Mujer: Una nueva relación que molesta. Dinero con éxito. Logros y triunfos. Cambios en tu vida.

Hombre: Tú pareja con muchas dudas. Debes esperar el momento apropiado para dar el paso que quieres.

Consejo: Reír te ayuda a sanar.

Piscis

Palabra clave: Sensibilidad.

Número de suerte: 723

Ten seguridad en ti mismo (a). Tendrás caminos abiertos. No te dejes llevar por otros. Organiza lo que quieres. Compra de vehículos. Tendrás que utilizar un crédito y que será aprobado. Cambios y transformaciones. Te liberas de restricciones. Dios te guía continua. Nuevos inicios en lo laboral.

Trabajo: Dudas por nuevo negocio. No podrás ayudar a nadie si no te ayudas a ti mismo primero.

Salud: Agotamiento.

Amor: Debes reconocer la fe en dios no la pierdas. Sal de esa tristeza busca tu Ángel de la guarda.

Parejas: Debes afrontar y replantear las cosas. Nuevas ideas en tu mente para algo con la familia.

Solteros: Canciones con muchos recuerdos. Logras éxito y se lo ofreces a ese familiar que se fue.

Mujer: Tendrás apoyo en lo que haces y lo logras. Ponle atención a lo que te hace progresar

Hombre: Una persona conocida que habla mal de ti. Quieres irte lejos no saber nada de lo que te perturba.

Consejo: Se alegre y optimista.

