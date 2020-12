CITGO destaca las iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa de la compañía (+Informe)

CITGO presentó este miércoles 30 de diciembre su primer reporte donde detalla las amplias iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa de la compañía (conocido como informe ESG por sus siglas en inglés).

A continuación el comunicado íntregro:

Marcando el inicio de un nuevo capítulo de mayor transparencia corporativa, responsabilidad y rendición de cuentas, CITGO Petroleum Corporation (CITGO) publicó hoy por primera vez en su historia un reporte detallando las amplias iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa de la compañía (conocido como informe ESG por sus siglas en inglés). La información contenida en este comunicado muestra los aspectos más importantes del progreso de la compañía en el 2019 resaltados en el reporte, así como también ciertos elementos del progreso en ESG en el 2020.

El nuevo reporte, llamado Una Clara Dirección hacia el Futuro, representa un cambio significativo en el enfoque anterior de la empresa en cuanto a sus informes de responsabilidad corporativa, haciendo un mayor énfasis en ética, gobernanza corporativa y rendición de cuentas.

Una Clara Dirección hacia el Futuro posiciona a CITGO entre un creciente número de compañías con visión a futuro, que decidieron publicar periódicamente informes ESG, como un método más completo y transparente de reportar métricas de sostenibilidad e impacto social a un mayor grupo de audiencias.

“CITGO nunca había estado tan comprometido con nuestros valores fundamentales de cuidado del medio ambiente, integridad, respeto, justicia, responsabilidad social, disponibilidad operacional y competitividad”, dijo Carlos Jordá, Presidente Ejecutivo de CITGO. “Este reporte ilustra todos esos valores de CITGO en pleno funcionamiento”.

El Presidente Ejecutivo señaló la mejora en la gobernanza corporativa como un área de particular énfasis. “Cuando la Junta Directiva de CITGO fue nombrada en 2019, uno de sus objetivos principales fue revisar y fortalecer la gobernanza corporativa”, dijo Jordá, “Estamos particularmente orgullosos del progreso significativo que hemos logrado inculcando buenas prácticas de gobernanza corporativa en toda la compañía”.

Los aspectos más destacados del reporte Una Clara Dirección hacia el Futuro son:

Datos de desempeño Ambiental detallando reducciones de 96% y 65% respectivamente en emisiones de SO2 (dióxido de azufre) y NOx (óxidos nitrosos) entre 2004 y 2019, así como una reducción considerable en el uso de agua por parte de la compañía en sus tres refinerías.

El primer comunicado en la historia de la compañía haciendo referencia al cambio climático, incluyendo su apoyo a legislación dirigida a frenar los gases de efecto invernadero.

La extraordinaria rehabilitación y restauración de los 350 acres de la Isla Petty en New Jersey, que fue una vez la sede de un terminal de CITGO, convirtiéndola en una reserva para la vida silvestre urbana y en un destino para la educación ambiental y el ecoturismo.

Una descripción amplia y detallada de los pasos que se han llevado a cabo para mejorar la gobernanza corporativa, los controles internos, y la ética y el cumplimiento normativo, desde la designación de la nueva Junta Directiva de CITGO en 2019, que incluye: Nombramiento del primer Director de Ética y Cumplimiento Normativo de CITGO, quien reporta directamente al Presidente Ejecutivo y al comité de auditoría de la Junta Directiva. Una línea directa de integridad corporativa, donde cualquier persona, incluidos los socios comerciales, pueden reportar, de manera confidencial y sin miedo a represalias, preocupaciones sobre la ética y el cumplimiento normativo. La creación de un nuevo y revisado Código de Ética de la compañía, delineando las responsabilidades de todos los empleados, funcionarios, contratistas, socios comerciales, proveedores y representantes de terceros de CITGO. El establecimiento de seis equipos de ética y cumplimiento normativo en toda la organización, incluyendo suministro y mercadeo, servicios compartidos, finanzas, y cada una de las tres refinerías de la compañía. Fortalecimiento de comités claves en la Junta Directiva de CITGO, incluyendo el de Ética, Cumplimiento Normativo y Auditoría y Comercialización, para mejorar la identificación de potenciales riesgos y asesorar sobre esfuerzos estratégicos de desarrollo. Capacitación regular a empleados sobre la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (FPCA por sus siglas en inglés) así como capacitación relevante sobre ética y cumplimiento normativo para los empleados de manera específica o general



Datos sobre el liderazgo de la compañía en diversidad e igualdad de género, donde se refleja un 37% de representación de minorías y un 36% de representación de mujeres a nivel profesional, y varias mujeres ocupando roles claves de liderazgo a nivel ejecutivo, incluyendo la Auditora General y la ex-Presidenta de la Junta Directiva.

Métricas que demuestran un desempeño sobresaliente en seguridad en el lugar de trabajo, con un índice de incidentes por debajo del promedio de la industria de refinación cada año desde 2015.

Los numerosos premios nacionales que CITGO ha ganado recientemente, incluyendo la designación EPA ENERGY STAR, el premio AFPM Elite Gold Safety, el premio ILTA Safety Excellence, y el premio API Distinguished Pipeline Safety, por nombrar algunos.

Detalles sobre el firme compromiso de la compañía para atender, a través de la Fundación Simón Bolívar, la organización privada sin fines de lucro 501(c)(3) de CITGO, las necesidades de salud inmediatas y a largo plazo, de personas vulnerables dentro y fuera de Venezuela, en medio de la crisis humanitaria compleja que vive el país.

Ejemplos del compromiso continuo de la compañía con la responsabilidad social empresarial incluyen: Importantes esfuerzos para ayudar a comunidades severamente afectadas por el Huracán Harvey, incluyendo el trabajo con la ONG Coastal Bend Food Banks para establecer despensas móviles de alimentos en Houston y Corpus Christi, Contribuciones de larga data a la comunidad a través de las Academias de Innovación de CITGO, Esfuerzos de los voluntarios empleados de CITGO a través de TeamCITGO Contribuciones a través de organizaciones como The United Way y Rebuilding Together, y Colaboración de CITGO, durante varias décadas, con La Asociación de Distrofia Muscular (MDA por sus siglas en inglés



“Desde que la nueva Junta Directiva y el nuevo equipo gerencial asumieron las riendas de CITGO en 2019, nos enfocamos en institucionalizar las mejores prácticas corporativas tanto en CITGO como en la Fundación Simón Bolívar, así como también elevar la importancia de la diversidad y la inclusión” dijo la ex-Presidenta y actual miembro de la Junta Directiva, Luisa Palacios. “Los resultados son evidentes, mostrando una compañía socialmente más responsable que apunta a ser un ciudadano corporativo sobresaliente, prioriza la integridad y la transparencia, y está impulsando el progreso en el área de diversidad con el nombramiento de varias mujeres en roles claves dentro del liderazgo corporativo por primera vez en la historia de la compañía”.

CITGO enfatizó que este mayor enfoque en la transparencia y rendición de cuentas a un amplio conjunto de partes interesadas, incorporado en el lanzamiento inaugural de Una Clara Dirección hacia el Futuro, ahora será una continua prioridad corporativa. “Continuaremos trabajando para proteger a nuestra gente, a las comunidades y a nuestro planeta, a través de acciones que estén guiadas por el buen juicio y un fuerte apego a nuestro código de ética corporativo, y reportaremos de manera transparente nuestro progreso”, dijo el Presidente Ejecutivo, Carlos Jordá, “Es lo que somos”.

Para ver el reporte, haga click en el link

Acerca de CITGO

Con sede en Houston, Texas, CITGO Petroleum Corporation es una reconocida líder en la industria de refinación que cuenta con una marca ampliamente conocida. CITGO opera tres refinerías ubicadas en Corpus Christi, Texas; Lake Charles, Luisiana; y Lemont, Illinois, y es dueña total y/o parcial de 42 terminales, seis poliductos y tres plantas de mezcla y envasado de lubricantes. Con aproximadamente 3.300 empleados y una capacidad combinada de crudo de aproximadamente 769.000 barriles por día (bpd), CITGO está clasificada como la sexta empresa de refinación compleja independiente de los Estados Unidos. CITGO transporta y comercializa combustibles para transporte, lubricantes, productos petroquímicos y otros productos industriales y suministra productos a una red de aproximadamente 4.500 estaciones de servicio de propiedad local que operan bajo la marca ubicadas al Este de las Montañas Rocosas. CITGO Petroleum Corporation es propiedad de CITGO Holding, Inc.

Declaraciones prospectivas

Cierta información incluida en esta nota de prensa y en el reporte ESG puede considerarse como «declaraciones prospectivas» en virtud de seguridades financieras aplicables y otras leyes que involucren riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones se relacionan, entre otras cosas, con las expectativas con respecto a nuestra industria, estrategia comercial, objetivos y expectativas con respecto a nuestras iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza y nuestra posición en el mercado y operaciones futuras o desempeño. Hemos utilizado las palabras «anticipar», «creer», «podría», «estimar», «esperar», «pretender», «puede», «planear», «predecir», «proyecto», «voluntad», «haría» y términos y frases similares para identificar declaraciones prospectivas, que solo hablan a partir de la fecha de este lanzamiento.

Cualquier declaración prospectiva no es garantía de eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos, desarrollos y decisiones comerciales reales difieran materialmente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra administración a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales (incluidas las condiciones actuales del mercado), los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Aunque creemos que los supuestos en los que se basan estas declaraciones prospectivas son razonables, cualquiera de estos supuestos podría resultar inexacto, y las declaraciones prospectivas basadas en estos supuestos podrían ser incorrectas. Además, nuestro negocio y operaciones implican numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, lo que podría dar como resultado que nuestras expectativas no se cumplan o que de otra manera afecten materialmente nuestra condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. Advertimos a los lectores que estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados proyectados, expresados o implícitos. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los riesgos relacionados con los efectos de la pandemia de COVID-19 en curso, la actividad económica general, los desarrollos en los mercados petroleros internacionales y nacionales, y los cambios y operaciones de refinería. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas.

Las declaraciones a futuro contenidas en esta nota de prensa se realizan solo a partir de la fecha de esta nota de prensa. Negamos cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro, excepto las requeridas por la ley.

Nota de Prensa

