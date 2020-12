Comerciantes informales de pirotecnia pierden por bajas ventas y matraqueo policial

Caracas.- Los múltiples puestos improvisados de fuegos artificiales y pirotecnia en general que se venden comúnmente en el mes de diciembre desaparecieron de las principales calles de Caracas esta Navidad y fin de año 2020. Los pocos vendedores que se mantienen con este rubro aseguran que las ventas son mínimas y que los abusos policiales dificultan recuperar la inversión.

En el centro de Caracas, específicamente en los alrededores de la plaza El Venezolano, donde años atrás proliferaban las ventas de pirotecnia, este diciembre escasamente se encuentran dos o tres puestos sobre bancos o cajas improvisadas donde las estrellitas, siete colores, cebollitas y fosforitos son la oferta principal.

José Andrade vende en la esquina de El Chorro y refiere que no fue sino hasta este 28 de diciembre que se instaló para vender los 100 dólares que invirtió en la mercancía. Espera obtener al menos unos 25 dólares como ganancia por sus ventas, sin embargo, este martes, 29 de diciembre, a la 1:00 pm aún no había logrado la primera venta del día.

En cuanto a los precios, en puestos informales el juego pirotécnico de mayor costo no supera los 12 dólares. Los vendedores ofrecen cebollitas y fosforitos en 1 dólar o estrellitas en 5, pero en ningún caso reciben bolívares por la compra, pues aseguran que sería una pérdida para ellos.

En Catia, la señora Ana Roble (nombre cambiado a petición de la fuente) relató que, aunque no tiene precios más altos que 12 dólares, las ventas han sido las más bajas que ella ha vivido en sus 20 años en el negocio.

“Uno se trae toda la mercancía fiada y la que no sale a veces se puede devolver, pero igual se trabaja a perdida porque no solo son las bajas ventas, sino que hay que mojarle la mano a los funcionarios para que te dejen estar tranquilo, porque esta venta no tiene permisos”, contó Roble, quien se mudó del centro de Caracas a Catia para evadir los abusos policiales.

Ventas permisadas

Al este de Caracas, en Las Mercedes, donde hay una fila de negocios con todos los permisos para el comercio de pirotecnia, las ventas son igual de bajas. En la zona se iniciaron estas ventas hace unas dos semanas y los días buenos para los comerciantes ocurren cuando alguna institución pública o empresa privada hace grandes compras.

Los comerciantes de la zona reportan que en el 2019 las ventas diarias podían ser de entre 400 y 500 dólares diarios, pero que en este diciembre de 2020 llegan a 150 dólares diarios en un buen día. En estos espacios la variedad es amplia y se pueden encontrar piezas de pirotecnia sencillas y cajas de fuegos artificiales en combo de hasta 1.400 dólares.

Pedro Aponte, vendedor de la tienda JVL, de Las Mercedes, explicó que la pandemia los obligó a empezar las ventas con retraso, lo que incide en la demanda de este producto. Además, explicó que los pedidos también son a consignación por ventas para evitar pérdidas millonarias.

