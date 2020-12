Cuatro bebidas calientes para calmar el dolor menstrual

Los analgésicos suelen calmarlos pero tambien existen algunos métodos caseros para aliviar el dolor menstrual que resultan más económicos y sanos, como pueden ser las bebidas calientes.

De acuerdo al portal Mejor con salud se recomienda llevar a cabo una alimentación saludable, además de evitar la cafeína durante el período menstrual, ya que podría provocar ansiedad. Sin embargo, existen bebidas calientes que ayudarían a aliviar los dolores.

En esta lista hallarás las mejores bebidas calientes para calmar el dolor menstrual:

1. Té de manzanilla

La primera de las bebidas calientes para calmar el dolor menstrual es el té de manzanilla. Ten en cuenta que contiene 2 compuestos, el hipurato y la glicina. Un estudio de Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility señaló que la glicina tiene propiedades relajantes.

Lo mismo se dice del hipurato. Así, estos dos componentes actuarían sobre las contracciones espasmódicas. Además, la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias que fueron comprobadas por diferentes investigaciones y que podrían disminuir las molestias.

Para preparar el té de manzanilla, necesitas una taza con agua caliente y sumergir una bolsita de té de manzanilla durante 10 minutos. Luego, retira la bolsa de té y agrega jugo de limón o miel, si lo deseas.

La recomendación es tomar 2 tazas todos los días durante la semana anterior a tu período.

2. Té de jengibre

En segundo lugar, el jengibre es otro ingrediente que podría aliviar los molestos síntomas del período menstrual. Al igual que la manzanilla, los resultados científicos respaldan sus propiedades antiinflamatorias.

Por otra parte, podría desempeñar un papel clave en la reducción de los niveles de prostaglandinas y, además, si tu período viene acompañado de náuseas, malestar estomacal y molestia en general, el jengibre ayudaría a prevenir y aliviar estos problemas.

Puedes aumentar tu consumo de jengibre al incluir este ingrediente en sopas o batidos, aunque el té de jengibre es la opción más sabrosa y cómoda de consumirlo. Como beneficio adicional, los médicos explican que, también, ayudaría a regular los períodos irregulares y combatiría la fatiga asociada.

3. Té de canela

En tercer lugar, se encuentra el té de canela que, como los anteriormente nombrados, tiene propiedades antiinflamatorias que podrían ayudarte a aliviar los cólicos menstruales.

Incluso, sus propiedades han sido destacadas en una publicación del Iranian Red Crescent Medical Journal, la cual concluye que la canela es un remedio seguro y efectivo para las mujeres con dismenorrea.

Otro estudio titulado Comparative Effect of Cinnamon and Ibuprofen for Treatment of Primary Dysmenorrhea: A Randomized Double-Blind Clinical Trial determinó que la canela actúa de manera similar al ibuprofeno.

Además de calmar el dolor, podría contribuir al alivio de otros síntomas comunes en la menstruación, como por ejemplo las náuseas, vómitos y sangrados abundantes.

Ingredientes

1 taza de agua (250 ml)

1 cucharadita de canela en polvo (5 g)

Preparación

Calienta una taza de agua, agrega una cucharadita de canela en polvo y deja en remojo durante aproximadamente 2 o 3 minutos.

Si lo consideras oportuno, puedes agregar miel a la mezcla y consumirla 3 veces al día al iniciarse tu período menstrual.

4. Té de menta

La infusión de menta se trata de otra gran opción para este propósito. De hecho, su consumo permitiría calmar el estómago y ayudaría a combatir la hinchazón.

Su efecto calmante y adormecedor la haría útil para tratar calambres menstruales, así como dolores de cabeza y problemas gastrointestinales. Puedes beber de 4 a 5 tazas de este té todos los días.

Numerosos estudios han confirmado que la menta relajaría los músculos uterinos y, así, mitigaría los espasmos que causan los calambres. Como beneficio adicional, se trata de un té muy sabroso. Se recomienda tomarlo una semana antes de tu período.

Agencias

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp