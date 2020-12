Dip. Karim Vera: «Desde el llamado a flexibilización se elevaron considerablemente los casos y fallecidos por COVID-19 en Táchira»

La presidenta de la subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, diputada Karim Vera, alertó a los venezolanos por el incremento de casos positivos de COVID-19 que se han reportado los últimos días, al igual que el aumento de fallecidos, donde sólo en Táchira se han anunciado 136. Cifra que en la entidad dudan por el conocimiento de más ciudadanos contagiados de manera extraoficial.

Vera informó que debido a lo que catalogó como irresponsable el llamado a la flexibilización, “es preocupante y alarmante como se ha elevado la cantidad de casos positivos de coronavirus, por lo que el colapso empezó a presentarse en los centros de salud, ya no se dan abasto para poder atender a los pacientes que están ingresando con síntomas relacionados al virus. Es necesario que se le informe al país la verdad, las cifras reales de contagiados, en nuestro estado no coincide la realidad que estamos viviendo en las calles y en los hospitales a lo que está siendo anunciado”.

Alertó a los tachirenses, “se debe mantener y cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad, recordemos las condiciones sanitarias en las que desde hace tiempo se encuentran nuestros centros de salud, se tiene que crear una conciencia ciudadana. El virus no tomó vacaciones ni tampoco asueto, el virus sigue en el ambiente, cobrando vidas”.

La parlamentaria Karim Vera precisó “el país no ha salido de la crisis humanitaria, por el contrario, la pandemia llegó a agravar el escenario, entonces, es necesario que se instale un control real en los puntos fronterizos, es importante que el personal de salud tengan los suministros básicos para poder atender a los pacientes y a su vez los medicamentos para combatir el virus. Esto no se trata de un tema político, el COVID-19 no distingue ideología, sexo, religión ni color de piel”.

