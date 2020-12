“El desorden que dejas”: la adictiva miniserie española con la que Netflix despide el 2020

El 2020 ha sido un año intenso. Quizás una de las pocas cosas que nos han ayudado a mantenernos cuerdos han sido las series, buenas o malas, han estado para nosotros en Netflix y otros servicios de streaming. Este año nos regaló una última serie española, “El desorden que dejas”, creada y dirigida por Carlos Montero (”Élite”).

La serie “El desorden que dejas” es un thriller, ambientado en un pueblo ficticio de Galicia, que inicia de forma bastante usada por otras ficciones españolas: con la muerte de un personaje. Este recurso, ya observado en “Élite”, “El embarcadero” y “White Lines”, es solo un impulso para que la ficción continúe en una gran catarata de eventos no esperados que logran captar la atención desde los primeros minutos.

La serie Montero tiene solo ocho episodios, tiempo suficiente para encantar al televidente y darle lo necesario para pedir, por qué no, una segunda entrega, que hasta el momento no ha sido confirmada. En cada uno de los capítulos se combina el drama y el suspenso a través de dos líneas temporales: la historia de Viruca (Bárbara Lennie) y la de Raquel (Inma Cuesta), dos mujeres de personalidades muy diferentes pero que las une algo en común (y no, ambas no aman al mismo hombre como es común en otras historias).

Las historias de las protagonistas se entrelazan de forma tan sutil que por momentos puedes llegar a dudar si se encuentran en el presente o en el pasado. Además, las actrices españolas hacen un increíble trabajo con sus interpretaciones. Los momentos de reflexión y ansiedad que viven generan empatía con la audiencia, y es muy sencillo sentirse reflejado en algunas de sus actitudes o miedos. Inma Cuesta interpreta a Raquel en la serie «El desorden que dejas». (Foto: Netflix)

La historia

En “El desorden que dejas”, ambientada en hermosos paisajes de Galicia, veremos cómo la joven y amable Raquel se convierte en la nueva profesora que acaba de llegar al instituto del pueblo para reemplazar a Viruca, quien tuvo un trágico final.

Raquel acepta el trabajo porque cree que estar cerca de su esposo (ambos no viven juntos) podría solucionar los problemas que tienen. Sin embargo, solo al llegar al instituto recibe una nota con la pregunta “Y tú, ¿Cuánto vas a tardar en morir?”; mensaje escrito por sus propios alumnos, quienes además descubren cosas de su pasado y amenazan con hacerlas públicas si no hace todo lo que ellos le indican. Bárbara Lennie y Aron Piper son los protagonistas de la serie «El desorden que dejas». (Foto: Netflix)

Raquel comprende que el acoso que recibe de alguna forma está ligado a Viruca, y empieza a investigar qué hay detrás de esa muerte. En el camino conoce a Iago (Aron Piper), un joven que estuvo enamorado de Viruca y que tiene una personalidad bastante explosiva. Él se muestra como un adolescente misterioso y lleno de rabia. Nadie, ni siquiera su mejor amigo Roi (Roque Ruiz) logra comprenderlo del todo. Sin embargo, Raquel está convencida que debajo de toda su rabia hay una buena persona que quizás podría ser su aliado para conocer la verdad. Aron Piper regresa a Netflix en la serie «El desorden que dejas». (Foto: Netflix)

Los imponentes paisajes de Galicia le dan un agregado interesante a una serie que de por sí se teje de forma cautivadora, con personajes y diálogos (donde en más de una ocasión aparecen fragmentos de gallego) bien trabajados.

En resumen, lo interesante de esta ficción, además de las interpretaciones donde destaca Aron Piper, es que no es predecible. Te enreda lo suficiente como para cuestionar quién es el verdadero villano de la historia. Como buena historia de misterio, te hace dudar de la inocencia de todos, protagonista incluida.

