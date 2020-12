¿Irse o quedarse? El dilema que enfrentan los venezolanos

Sin soluciones a la vista en el corto plazo a la crisis que enfrenta el país, no son pocos los que contemplan la posibilidad de emigrar. Alvaro Algarra de Voz de América indagó en Caracas, qué vislumbran algunos venezolanos para sus vidas y las de sus familias en 2021

A pocos días de finalizar el 2020, la calidad de vida que enfrentan millones de venezolanos sigue siendo deplorable. Ante la crítica situación, muchos piensan que su vida en el país es insostenible y enfrentan el dilema de emigrar o permanecer cerca a su mundo más familiar.

Alvaro Algarra de Voz de América indagó en Caracas, qué vislumbran algunos venezolanos para sus vidas y las de sus familias en 2021.

Una de los temas de discusión más común hoy en día entre amigos, familiares y compañeros de trabajo en Venezuela es la posibilidad de plantar nuevas raíces en otras naciones. Sin soluciones a la vista en el corto plazo a la crisis que enfrenta el país, no son pocos los que contemplan la posibilidad de emigrar.

“Yo pienso quedarme hasta tener el dinero suficiente para irme. Sinceramente yo no le veo solución a este problema. No pensé que esto iba a ir tan mal, siempre pensé que algo iba a cambiar, que a pesar de la crisis, uno podría sobrevivir, pero con esta inflación, incluso en dólares, no le veo solución”, señaló Vanessa Zúñiga.

A la lista de posibles exiliados se suman miles de profesionales. Su posible salida del país, incrementaría el fenómeno de los “cerebros fugados”, lo que debilitaría aún más el tejido social venezolano dentro del país:

“No hay muchas esperanzas con esta situación, este 2021, se le ve así como que baja los ánimos, no es fácil para nadie. En mi caso, yo soy músico, nos mantenemos del espectáculo, entonces no ha habido presentaciones. Pensado en irme a Chile, por decir algo cercano, ya lejano he pensado en países en Europa”, dijo Alejandro Corunil.

Venezolanos más optimistas

Algunos venezolanos, más optimistas, insisten en darle un chance a la esperanza de que todo va a cambiar. Este es el caso de Alfredo Mijares, joven recién graduado de Ingeniería.

“Como estudiante lo estuve pensando mucho tiempo, ahora que soy profesional también lo pienso, obviamente, pero sin embargo quiero darle una oportunidad a mi país y buscar la manera de producir aquí”, manifestó.

Según Acnur, para finales de 2020 habrá más 6 millones de migrantes venezolanos en el extranjero como producto de la crisis. Bajo el llamado “Plan de Respuesta”, el organismo coordina acciones con los países receptores de Venezolanos para hacer frente a la mayor crisis migratoria en el hemisferio occidental.

El Nacional

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp