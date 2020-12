Jardín vertical de bombillas viejas: Un toque único en tu hogar

Si de decoración se trata el único límite es tu imaginación. Desde exóticos cuadros, vinilos y hasta paredes de distintos colores, puedes inventar lo que quieras para hacer de tu casa un lugar con más estilo.

En lo particular, me gustan mucho las decoraciones con plantas. Me parece que le dan a los espacios un aire de frescura y naturalidad que ningún vinilo, poster o cuadro pueden.

Además, las plantas son grandes oxigenantes, y pueden aumentar y purificar el aire de casa de una manera simple y sin aparatos eléctricos.

Es por ello que hoy les traemos esta súper idea de macetas colgantes hechas con bombillas o focos viejos, que le darán a ese espacio tan particular un toque genial y lleno de vida.

Lo ùnico que tienes que hacer es perforar con mucho cuidado la parte metálica de las bombillas para que puedas pasar el hilo de dondo iràn guindadas y por puesto remover la parte de arriba, la de conecta con la electricidad, para que puedas rellenarla de agua e introiducir la planta por ella.

Puedes hacer combinaciones de plantas y decorar tu pared como si de un jardín vertical se tratase. También es ideal para darle vida a los rincones de la casa.

