Libro: EL CHICO DEL UKELELE

Sinopsis

David Rees nos enseña su mundo interior en forma de pequeños relatos. ¿El amor por internet es peligroso? ¿Debería estudiar algo que no tiene salida? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Realmente me gustan las chicas? ¿Qué hago en una cueva perdido y sin salida? ¿Me van a pegar a la salida de clase? ¿Cómo salvo a mi hermana de una caída de 6 metros? ¿Mis amigos me odian? ¿El ukelele me ayudará a escribir mi primera canción? El chico del ukelele es un tierno y sorprendente libro de cuentos en el que David Rees nos muestra su percepción sobre la vida, la música y el amor.

Autor: REES, DAVID W.

Genero: Juvenil

Páginas: 192

Sinopsis Librería

