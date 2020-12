Libro: SERENIDAD MENTAL

Si queremos cambiar el presente y el futuro, gracias a este libro sabremos cómo hacerlo. ‘La lectura de Serenidad mental ha sido para mí no sólo un placer, sino una puesta al día de los conceptos básicos que necesitamos para nuestro control de calidad mental. Gracias apersonas como Miriam nos estamos dando cuenta de que la felicidad no viene de fuera, sino que sale de dentro; se irradia. O cambiamos la forma de relacionarnos con el pensamiento (estos 30.000 pensamientos de los que habla en este libro) o los niveles de felicidad e infelicidad de la población, cuando superemos la crisis, serán exactamente iguales a los de siempre. Pasan los años, los siglos y continuamos siendo esclavos de una mente ecoica. La felicidad es un estado mental. Y consiste también -como aprendí de Miriam- en la coherencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos. Tengo amigos empresarios que meditan brevemente entre reunión y reunión, unos segundos. Esta sencilla práctica les ha cambiado la vida. Dejan de ser esclavos de las circunstancias externas. Su felicidad ya no depende de lo que diga el jefe o el interlocutor de turno. Se trata de buscar

Autor: MIRIAM SUBIRANA VILANOVA

Genero: Autoayuda

Páginas: 144

Sinopsis Librería

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp