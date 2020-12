Poema de Fin de año: Bienvenida La Esperanza Por Alexander Díaz

ME DESPIDO DEL DOLOR, BIENVENIDA LA ESPERANZA.

Me despido del dolor

Que me dejó tu venganza

La recibo con amor

Bienvenida La Esperanza.

Gracias a Dios que te vas

Te despido Dos mil veinte

Me dejas muchas tristezas

En el alma y en la mente.

Te has llevado a mi papá

Así como a tanta gente

Amigos, buenos doctores

Fuiste cruel y hasta inclemente.

Otros lloran a su madre

De impotencia y de dolor

Ya no se pudo hacer nada

Fue lo que dijo el Doctor.

Y tu crueldad hizo estrago

Al no poderlos velar

El bendito protocolo

Muerto el deudo y a enterrar.

Fuiste todo un carcelero

Que nos dejó encerrados

Y con cero conexión

Nos quedamos desolados.

Desolados de la ausencia

Impotencia en la distancia

Hoy me despido de tí

Con un tono de arrogancia.

De arrogancia y de valor

Lleno de sabiduría

Me tuve que reinventar

Para buscar la comía.

Arrasaste con empleos

Con trabajos e ilusiones

Destruiste a gente buena

Y rompiste corazones.

Pero mi Dios siempre bueno

Siempre me hizo confiar

Y con oración y fe

No me dejé intimidar.

Por tu amenaza cumplida

De muerte y oscuridad

Y aquí como el ave fénix

Resurjo de tu crueldad.

Agradecido con Dios

Por esta oportunidad

Y seguro que sus planes

Son paz y felicidad.

La paciencia ha despertado

Nuevas formas que llegaron

Somos aguas que han regado

Esas flores que brotaron.

Y no todo está perdido

Hay esperanza y amor

Gente buena que trabaja

Por ese mundo mejor.

Mundo no pierdas la fe

Que esa tristeza en el alma

Después de está tempestad

Seguro llega la calma.

Quiero ese abrazo sentido

Que se da el venezolano

Pronto podremos llorar

Abranzandonos mi hermano.

Y confundir esas lágrimas

De tristeza y de dolor

Mezclarlas con la alegría

De una realidad mejor.

Vieja sé que desde el cielo

Me iluminas y acompañas

Venezuela que despierte

Y se quite esas lagañas.

Que vuelvan las tradiciones

Y el abrazo familiar

Lo bonito del pasado

No lo podemos dejar.

Es compromiso genuino

Del pueblo y su identidad

Hacer presente al pasado

Llena de felicidad.

Y marcará nuestro rumbo

Al sonar el Cañonazo

Y se escuchará el delirio

De Simón en Chimborazo.

Te escucho maestro Billos

aquí con vaso en la mano

Esperando al año nuevo

Año del Venezolano.

Para ustedes bendiciones

Me despido sin regaños

Ya te olvidé dos mil veinte

Venga pues un Feliz año.

Y me comeré las UVAS

Del tiempo de Andrés Eloy

Así se llama mi padre

Al que yo recuerdo hoy.

Feliz año Venezuela

Nos despedimos del mal

Mis lágrimas ya empezaron

Con el Himno Nacional.

Feliz año a tí, que tuviste la paciencia de leerme.

Gracias, y te deseo todo lo mejor en este 2021.

Que Dios te bendiga

Alexander Díaz Guzmán

