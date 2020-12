“Estamos luchando porque esta tragedia no ha terminado”

Maturín. “Vimos personas corriendo prendidas en candela como en las películas”, cuenta Eduard Leonett, quien estuvo presente el día de la explosión y quien permanece en el Hospital Universitario Manuel Nuñez Tovar de Maturín, pues su esposa, su sobrino, su cuñada y su hermana están recluidos en este centro de salud con quemaduras de distintos grados.

Para Leonett, la situación no ha sido fácil luego de que el pasado lunes 28 de diciembre 161 bombonas de gas explotaran en una vivienda en Caño de los Becerros -cuando iban a ser repartidas entre los habitantes de la zona- y resultaran afectadas unas 48 personas y varias viviendas, según comentarios de los propios vecinos.

Leonett cuenta a Crónica.uno que ha gastado en tratamientos alrededor de 300 dólares, dinero que ha reunido a través de colaboraciones y de su propio bolsillo.

Desde que llegaron al hospital universitario ha tenido que comprar los insumos para la atención de sus cuatro familiares, pese a la donación que dice que han hecho las autoridades regionales.

“Hace días me mandaron a comprar unos medicamentos que cuestan 75 dólares y una crema que cuesta 5 dólares, imagínate el gasto para mí que tengo varios familiares allá adentro. Hay varias personas con quemaduras muy feas y no tienen mosquiteros. Ayer trajeron unos y no los pusieron porque supuestamente están adecuando otra área para pasarlos para allá porque aquí en traumashock no hay aire”, detalla.