Estas son las playlist para montarte la fiesta en casa

La Nochevieja de 2020 será recordada durante mucho tiempo debido a que no podremos vivir grandes celebraciones. Aunque discotecas, pubs y bares estén cerrados debido al toque de queda, podemos montar nuestra propia fiesta en casa. Desde Happy FM hemos preparado las mejores canciones y playlist para que no dejes de bailar.

Nuestro equipo de locutores y redactores han buscado las mejores canciones para que podamos darlo todo y no tengamos que preocuparnos por no tener un auténtico dj en nuestra casa. Solo necesitaremos una cuenta de Spotify y unos altavoces para poder escuchar la música a todo volumen.

Canciones actuales como ‘Jerusalema’, ‘Agua’ de J Balvin, ‘La noche de anoche’ de Bad Bunny y Rosalía, o el último éxito de David Guetta junto a Sia lo encontraremos en ‘Nochevieja 2020’. Pero recuerda, en Nochevieja también nos gusta recordar canciones de otras épocas que podemos cantar sin ningún tipo de vergüenza.

Temazos de los años 2000 como ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena, ‘Que la detengan’ de David Civera son ya unos clásicos de las playlist de Nochevieja. Tampoco nos podemos olvidar de los primeros éxitos de David Bisbal, Chenoa o David Bustamante tras su salida de la primera edición de ‘Operación Triunfo’.

Si lo que buscamos es música actual sin contemplaciones, también opciones y te dejamos con las mejores. En la playlist ‘Canciones para bailar en casa’ encontramos los éxitos de Maluma, The Weeknd, Jason Derulo, Dua Lipa, Ozuna y muchos más. Las discotecas estarán cerradas, pero tu salón pueden convertirse en una pista de baile perfecta.

Para los amantes de las canciones que suenan en TikTok, podrás descubrir todas las que suenan en los bailes y challenges más visitados de la red. En la playlist ‘Canciones de TikTok que has escuchado pero no sabes su nombre’ descubrirás el nombre de ese temazo que no te has podido quitar de la cabeza en las últimas semanas.

Pero tenemos más opciones para bailar en esta Nochevieja 2020. Si lo tuyo son los éxitos que suenan en la radio, no puedes dejar de escuchar la playlist oficial de ‘La lista de Happy FM’. Además de las canciones que conforman el top 10 de la radio, encuentras ‘Solo números 1’ que suenan en los programas de tu emisora favorita.

Desde Happy FM te pedimos que sigas las precauciones para evitar contagios durante la Nochevieja 2020. También te deseamos un feliz año nuevo. Dale al play y a disfrutar.