María Corina Machado: 2020 fue un año avances y retrocesos #31Dic

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, envió un mensaje de fin de año a los venezolanos y reiteró que la “estrategia de la fuerza”, es la única vía para lograr un cambio político en el país.

“Se acaba el 2020. Ha sido un año devastador para el mundo, y sobre todo para los venezolanos. Cuando la desesperanza te come el alma; ¿a que te aferras?. Yo me aferro a lo que le da sentido a mi vida. Mis afectos, mis hijos, mi familia, al sueño de poder dejarles un país que puedan vivir juntos y del que se sientan orgullosos. Me aferro a mis convicciones. A mi amor por la Libertad, a mi obsesión por que exista justicia. Yo me aferro a la verdad”, expresó Machado a través de su cuenta en Twitter.

Agregó que no permitirán que el régimen de Nicolás Maduro “se perpetúe, ni van a lograr que entreguemos nuestra lucha. No importa cuanta gente de afuera o de adentro se quiebre, se resigne, se acomode. Nosotros no”.

En este sentido, aseguró que el año 2020 fue de “avances y retrocesos”.

“Ha cambiado el tablero, eso es una realidad y nos toca ajustar la táctica. En esto estamos trabajando sin descanso y no vamos a parar hasta lograrlo. El norte es el mismo y no la cambia nadie… sacar a las mafias y liberar a Venezuela”, indicó.

Por último, de cara a la llegada del año 2021 pidió a los venezolanos “aferrarse a la verdad”.

“Aférrate a la verdad, a lo que te de confianza, a quien te de confianza,

Aférrate a la imagen clara de verte con tu familia en Venezuela, en un país en el que todo lo que te propones lo puedes lograr”, concluyó.