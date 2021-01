Soldado colombiano violado en la Fuerza Aérea lo cuenta todo

Un escándalo por abuso sexual enturbia al ámbito militar, tras conocerse el caso de un joven soldado colombiano violado mientras prestaba servicio en la Fuerza Aérea.

El suceso tuvo lugar en 2016 en la base militar Tres Esquinas, en el departamento de Caquetá.

Relato del soldado colombiano violado en la Fuerza Aérea

El oficial, que tenía 19 años cuando sufrió el ataque, relató recientemente a un medio colombiano todo lo que le hicieron.

“Me sacaron del alojamiento después de estar durmiendo, como a las 11:00 de la noche. Me pusieron a abrazar un árbol que tenía púas durante media hora, luego yo les dije que cuánto tiempo me iban a tener ahí. Me respondieron que yo era un gran hp (sic) inservible, que hiciera silencio”, contó.

“Luego me pusieron en el suelo con dos vasos con agua y de ahí me mantenían molestando, me insultaron, me hicieron levantar, me hicieron ir hacia los lados de los baños y allí me cogieron por detrás“, prosiguió.

“Me cogieron entre varios, yo pataleaba, me hicieron montonera, me bajaron los pantalones y me penetraron, y luego de hacer tanta fuerza apreté mis genitales para no sentir dolor y me desmayé”, describió.

Dijo que al despertar estaba solo detrás del baño, se levantó y se fue a su habitación y al otro día le contó todo a otro compañero y a un superior. Después de eso, lo enviaron a Bogotá.

Al ver que la denuncia en la Fiscalía no tuvo éxito, la familia decidió hacer público el hecho y han estado luchando ante el Ministerio de Defensa para conseguir el servicio de salud integral y tratar las secuelas psiquiátricas.