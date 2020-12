Su mural en Nashville ha sido reemplazado

Uno de los murales más famosos del mundo se encuentra en el bar Legends Corner de Nashville. En este cuadro pintado en el muro, intentan dejar constancia de los numerosos artistas famosos que pertenecen a la música de estilo country. Taylor Swift era una de las artistas representadas, junto con Keith Urban, Reba McEntire, Dolly Parton, Loretta Lynn, Garth Brooks, Blake Shelton, Willie Nelson y Johnny Cash, entre otros. Pero desde que la intérprete de ’22’ se ha pasado a un estilo musical más pop comercial, el bar la ha retirado del mural.

Los fanáticos de la cantante no se han tomado muy bien esta nueva medida ya que consideran que esta destitución no está justificada. La trayectoria musical de la cantante ha sido larga y galardonada, como por ejemplo en 2009 y 2011 cuando fue nombrada artista del año. Y en 2013 fue la primera mujer en ganar el premio Pinnacle, a pesar de esto, su lanzamiento al estrellato con el género pop ha sido mucho más alardeado que con el country, de ahí la retirada de este mural.

El artista del mural, Tim Davis, ha querido aclarar esta retirada: “He escuchado muchas quejas aquí en Nashville acerca de que Taylor está en la pared con leyendas del country, ya que actualmente se enfoca principalmente en el pop. Algunos bar-hoppers ebrios han escupido sobre su imagen específicamente, sintiéndose traicionados por su aventura en el campo. Supongo que es de esperar, pero en general, la gente de Nashville la ama, al igual que yo”. Sin ella, solo son tres las mujeres que adornan el mural del country.

🖼 | Legends Corner mural artist Tim Davis is raising funds to paint a solo portrait of Taylor Swift in downtown Nashville

“She should be featured in a prominent mural that showcases both her country roots and her status as the queen of pop.”@gofundme: https://t.co/M64sDpviV9 pic.twitter.com/bv1G2Z51Zn

— Taylor Swift News (@TSwiftNZ) December 28, 2020