Ataques con granadas en el Zulia protagonizaron el 2020

Las extorsiones en el estado Zulia por parte de bandas delictivas no cesaron este 2020, al contrario aumentó al 100% con respecto al año anterior, a pesar de pasar casi nueve meses en cuarenta radical por la Covid-19, situación que no dejaba abrir los comercios, para los antisociales no era impedimento para hacer de las suyas.

Los atentados durante el año no solo ocurrieron contra comercios, a ellos se le sumaron centros clínicos, sedes policiales y residencias. Entre los municipios más afectados se encuentran Maracaibo, La Cañada de Urdaneta, Rosario De Perijá y La Costa Oriental del Lago.

Desde el 7 de febrero, primera granada lanzada en el año, hasta este jueves 31 de diciembre se registraron 30 ataques con artefactos explosivos y uno con un rifle de asalto, ocurrido contra con un minimercado en el municipio La Cañada de Urdaneta.

Empresarios por medio de un comunicado exigieron a los cuerpos de seguridad enfrentar la extorsión, “con diligencia y efectividad”.

Sin embargo, ante estos hechos que mantuvieron en zozobra a los habitantes de la región no hubo un pronunciamiento oficial, en el cual informaran de labores de investigaciones exhaustivas para dar con los grupos delictivos encargados en propiciar los ataques.

En reiteradas oportunidades cuerpos de seguridad reportaron sujetos ultimados tras enfrentamientos, a quienes investigaban por los delitos de sicariatos y extorsión. Tal es el caso de Gary David Naveda Laguna, de 23 años, alias el “Davisito”, integrante de la banda El Adrián, quien era el actor material de las granadas lanzados a la sede del Conas en Tía Juana, la noche del martes 1 de diciembre.

Asimismo, la autoridad regional decretó el miércoles 9 de diciembre la revisión de todos los vehículos que circularán en el estado Zulia. El anuncio lo realizó en el marco de un operativo contra la “delincuencia organizada, la parapolítica y la extorsión”.

Este anunció fue después de haberse suscitado durante el mes cinco agresiones, de las cuales dos ocurrieron la tarde de ese mismo miércoles. La primera fue contra la carnicería La Estancia, en el sector 18 de Octubre de Maracaibo. La segunda con un rifle de asalto R-15 en un comercio en la Cañada de Urdaneta.

Diciembre detonó

A pesar que las autoridades regionales quisieron atender los actos terroristas por medio de la revisión de vehículos, esto no paró y fue este último mes del año el cual detonó en la región zuliana.

El Gobierno nacional decreto el mes con flexibilización plena, con eso la misma libertad para hacer y deshacer los grupos extorsionadores, quienes realizaron 11 ataques, entre estos dos fueron a despachos policiales de la COL. El primero contra la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de Tía Juana, Y el segundo fue con tiros y granadas a la sede de la (PNB) en El Mene, municipio Santa Rita.

Ataques terroristas vivieron los zulianos desde principio a fin en el mes que caracterizan como más bonito del año.

Durante 2020 lanzaron 30 granadas

7 de febrero. Una granada fue lanzada contra unos locales comerciales ubicados en la calle 72 con la avenida Las Delicias de Maracaibo.

12 de febrero. Unos hombres a bordo de una moto tiraron una granada frente a la vivienda de un comerciante en Villa Las Acacias, en Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda de Zulia.

22 de febrero. Dos hombres en un vehículo Spark lanzaron una granada y dispararon al menos 35 veces contra una panadería en el barrio Federación, en Cabimas.

23 de febrero. Desconocidos lanzan tres granadas contra la sede de la Policía Municipal de Cabimas. Solo una de ella explotó y generó daños en la infraestructura.

27 de febrero. Desconocidos lanzaron dos granadas contra la quinta El Chaparral en Maracaibo, propiedad de un empresario camaronero. Un vigilante resultó herido.

7 de marzo. Desconocidos lanzaron un explosivo y dispararon contra la vivienda de un comerciante en el municipio Santa Rita.

25 de abril. Extorsionadores atentan con una granada contra la vivienda de un comerciante en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas.

18 de mayo. Lanzan una granada contra la panadería Don Emilio, en el municipio Cabimas. Solo causó daños en la infraestructura.

30 de mayo. Lanzan granada contra la sede de la Policía Municipal de La Cañada de Urdaneta, ubicada en el sector Los Pozos.

31 de mayo. Desconocidos lanzaron una granada contra una clínica de Cabimas, situada en el sector Nueva Delicias. Por el hecho fue detenida una mujer y la identificaron como miembro de la banda de Yeico Masacre.

6 de junio. Delincuentes lazaron dos granadas contra el supermarket La Ruzzería, en la calle 5 de Julio de Maracaibo. Por el hecho, dos trabajadores resultaron con heridas leves.

21 de junio. Lanzan una granada contra la fachada principal del Centro Médico Paraíso.

1 de julio. Hombres a bordo de una moto lanzaron una granada frente a la vivienda de un comerciante en Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda. El hecho dejó un carro quemado, además de daños materiales a la infraestructura de la casa.

23 de julio. Desconocidos lanzaron una granada y dispararon contra las instalaciones de una farmacia en la carretera K de Cabimas.

27 de agosto. Extorsionadores lanzan granada contra una venta de licores y alimentos en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas.

2 de septiembre. Delincuentes lanzaron una granada contra las instalaciones de la ferretería Feinca, en Cabimas.

18 de septiembre. Desconocidos lanzaron una segunda granada contra el Centro Médico Paraíso. Por el hecho resultó herido un vigilante.

19 de septiembre. Un hombre lanzó una granada en un establecimiento de venta de accesorios para celulares en Ciudad Ojeda. Dos personas resultaron heridas con cortes producidos por los vidrios de las puertas que estallaron con la explosión.

15 de noviembre. Lanzan una granada contra un supermercado en el municipio la Cañada de Urdaneta deja a tres personas heridas.

19 de noviembre. Desconocidos lanzan una granada contra la sede del restaurante Cow en la calle 5 de Julio de Maracaibo. Un herido, los vidrios del local rotos y dos carros dañados fue el saldo de la explosión del artefacto.

1 de diciembre. Desconocidos lanzaron una granada contra un establecimiento comercial dedicado a la venta y servicio de cauchos en la calle Cecilio Acosta.

1 de diciembre. Lanzan artefacto explosivo contra empresa en San Francisco. El artefacto explosivo afectó los vehículos que estaban en la residencia.

2 de diciembre. Arrojan dos granadas en instalaciones del Conas en Tía Juana, municipio Simón Bolívar. Un militar resultó herido por esquirlas después de la detonación del artefacto explosivo.

9 de diciembre. Hombres que aseguran pertenecer a la banda criminal de Karintong Soto tirotean con un rifle de asalto R-15 un minimercado en la Cañada de Urdaneta.

9 de diciembre. Desconocidos lanzan una granada contra Carnes La Estancia, en el sector 18 de Octubre de Maracaibo.

11 de diciembre. Lanzan una granada dentro de un galpón en Maracaibo oeste. El artefacto no explotó, pero el propietario manifestó que era el segundo ataque que recibía en menos de 15 días.

12 de diciembre. Lanzan granada en casa de ganadero en La Villa del Rosario. La detonación del artefacto explosivo no dejó heridos y solo ocasionó daños materiales a la fachada.

14 de diciembre. Lanzan granada a casa de productor agropecuario en La Concepción.

20 de diciembre. Lanzan artefacto explosivo a residencia de un comerciante en Lossada.

26 de diciembre. Atacan a tiros y granadas sede de la PNB en la COL. El hecho se registró por parte de “seis delincuentes”.

29 de diciembre. Lanzan granada a una vivienda en Rosario de Perijá. Fue el segundo ocurrido en el municipio en diciembre.

Estos estallidos dejaron temor, angustias, pérdidas materiales, personas heridas y una muerte. Se trata de José Verde, trabajador de una farmacia en la carretera K de Cabimas, quien resultó muerto el 23 de julio.