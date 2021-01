El condado más diverso de Georgia pone fin a controversial acuerdo con ICE

Keybo Taylor, el nuevo alguacil de Gwinnett, el condado más diverso de Georgia, anunció este viernes que suspende el polémico programa 287(g), que establece un acuerdo de colaboración entre las agencias del orden locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Taylor puso fin a la iniciativa con ICE, que era una de sus principales promesas de campaña, poco después de juramentar como nuevo comisario de la localidad y convertirse en el primer afroamericano en asumir el cargo y el primer demócrata en hacerlo desde mediados de la década de los 80.

“Hoy oficialmente es el fin de toda la participación en el programa 287(g) con ICE”, declaró Taylor en una rueda de prensa donde también presentó nuevas iniciativas que reemplazan el controversial programa, entre ellas una contra las pandillas y otra contra el tráfico humano y explotación infantil.

Taylor derrotó en las elecciones de noviembre pasado al republicano Luis Solis, que era el candidato elegido por el polémico Butch Conway, que estuvo en el cargo durante dos décadas y que era conocido por sus duras posturas antiinmigrantes.

El comisario de Gwinnett y el del condado de Cobb, Craig Owens, también el primer afroamericano en asumir el cargo en esa localidad del área metropolitana de Atlanta, fueron electos gracias a la ola de nuevos votantes jóvenes y diversos que le dieron el triunfo en Georgia al ahora presidente electo Joe Biden.

“Lo que no vamos a hacer es notificar a ICE sobre el estatus migratorio de alguien en la cárcel o en las instalaciones, pero eso no significa que no vamos a tener cooperación con ICE o con cualquier otra agencia de ley. Significa que no vamos a participar en el programa 287(g)”, explicó Taylor.

El alguacil agregó que no mantendrá a nadie en la cárcel del condado bajo una pedido ICE, salvo en casos en que se tenga una orden judicial.

“Si ICE o alguien más trae a alguien a la cárcel del condado de Gwinnett y tiene una orden legítima asignada por un juez, entonces lo respetaremos”, añadió Taylor, que también anunció este viernes la disolución del Rapid Response Team, que era investigado por autoridades federales por presunto uso excesivo de la fuerza.

El 287(g) es una sección de la ley migratoria vigente, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales a fin de que puedan entrenar agentes para llevar a cabo funciones propias de la agencia federal, como verificar el estatus legal de los detenidos o entregarlos a ICE en caso sean migrantes indocumentados.

De acuerdo con datos del censo, más del 20 % de la población de Gwinnett es hispana, un 30 % afroamericana, más de un 12 % asiática y un 53 % blanca, por lo que se considera el condado con mayor diversidad de Georgia. EFE News