Miranda | Habitantes de Ocumare del Tuy reportan apagones eléctricos este #1Ene

Valles del Tuy.- Habitantes del municipio Lander, de los Valles del Tuy, estado Miranda, reportan apagones eléctricos en las primeras horas de este 1º de enero de 2021.

En sectores como Chaparral, casco central, El Palmar y la avenida Bolívar de Ocumare del Tuy, la primera falla ocurrió pasadas las cinco de la madrugada y se extendió al menos por cuatro horas. Luego, la electricidad se fue dos veces de nuevo.

En zonas como Araguita, calle El Medio y La Caballeriza también se registraron interrupciones del servicio eléctrico este viernes, así como en los urbanismos Santa Rosa Plaza 3 y 4 y Santa Marta, ubicados en la autopista Ocumare-Charallave.

«En Araguita se fue la luz a las 10:20 am y regresó a las 12:35 pm. Luego ocurrió lo mismo a la 1:15 pm y aún seguimos sin electricidad», señaló Leomar Bandes, vecino del lugar, a la 1:35 pm de este viernes, mientras que Candelaria Mendoza, moradora de Calle El Medio, en El Calvario, dijo que se quedó sin luz a las 8:00 am y a la 1:50 pm no había regresado. Habitantes de sectores adyacentes reportaron varios bajones eléctricos.

Un vocero oficial, quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo que el problema en Lander se debe a que la red eléctrica que surte al municipio es obsoleta y hacerle mantenimiento representa una tarea titánica, pues no se consiguen los dispositivos, además que se requiere una importante inversión por parte de Corpoelec.

«El casco central de Ocumare y sus alrededores se surten de un dispositivo que está presentando fallas», explicó el declarante, quien acotó que en los circuitos que distribuyen la energía en los urbanismos foráneos, el problema se debe a que hay sobrecarga.

Residentes de sector Chupulún de Charallave también informaron a El Pitazo que sumaban seis horas sin luz. «Tremendo regalo que nos dio Corpoelec en Año Nuevo», dijo Fabricio Campos, quien señaló que la información obtenida es que hay una falla que afecta a una parte de la ciudad de Charallave.

Rosanna BattistelliGran Caracas

