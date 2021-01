Romeo Santos despidió el año viejo recibiendo su tercer hijo

El cantante Romeo Santo despidió el año 2020 anunciando a través de su cuenta de instagram el nacimiento de su tercer hijo junto a su esposa.

Santos publicó a través de su cuenta de instagram una fotografía del pie de su tercer hijo, expresando: “Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian.”

El rey de la bachata comentó en relación al año 2020: “Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El Covid se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbando nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física.”

En relación a las pérdidas de personas cercanas, el artista mencionó: “Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio; el gran músico José Antonio Jáquez mejor conocido como “Billy,” y mi hermano, el ingeniero Gerry.”

Cabe destacar que el intérprete, hasta el momento ha mantenido la vida de su actual pareja Francelis y de sus dos hijos, Alex Damián de 19 años y Valentino que nació hace año y medio, lejos de los medios de comunicación.