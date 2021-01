WhatsApp no funcionará en estos celulares

WhatsApp confirma otros celulares en los que no funcionará este 2021. Pese a que se ha dicho mucho sobre los dispositivos a los que no les prestará más soporte, aún no se conocían en detalle los modelos.

Hace varias semanas, WhatsApp confirmó que serán más de cinco los celulares en los que no funcionará normalmente y por eso recomienda a los usuarios tomar medidas, actualizarlos o tener en cuenta esta información.

Los celulares que sufrirían esta decisión serían los teléfonos con sistemas operativos inferiores a Android OS 4.0.3.; iPhones con sistemas operativos inferiores a iOS 9; y algunos modelos con teléfonos con ecosistema inferior KaiOS 2.5.1, dice el blog oficial de la aplicación propiedad de Facebook.

La lista de los modelos que no tendrán más WhatsApp en 2021 son los siguientes 10:

1. Motorola Droid Razr

2. LG Optimus Black

3. HTC Desire

4. iPhone 4s

5. iPhone 4

6. Samsung Galaxy S2

7. Samsung Galaxi S3

8. Samsung Galaxi S4

9. Galaxi Nexus

10. Xperia S

CAMBIOS QUE VIENE PARA 2021

La decisión de WhatsApp se conoce en medio de filtraciones sobre varios cambios que se esperan para este nuevo año y que tienen ilusionados a muchos usuarios.

Por ejemplo, en los próximos meses la aplicación permitiría fotos y videos por un tiempo limitado, como lo hacen otras plataformas como Snapchat o Instagram. Además, permitirá videollamadas por WhatsApp Web para competir de frente con otras herramientas que tomaron fuerza en 2020 como Zoom y Meet.

Un cambio más para este 2021 tiene que ver con la posibilidad de usar WhatsApp en varios celulares, por lo que las conversaciones se guardarían ahora en la nube. El usuario podría acceder a ellas desde cualquier dispositivo.

WhatsApp además aclara que la compatibilidad con tabletas Android que tengan una tarjeta SIM activa es limitada y no ofrece compatibilidad con dispositivos que solo usan Wi-Fi.

La aplicación explica que para usar WhatsApp en los celulares de Apple se necesita tener instalado iOS 9 o una versión posterior.